¿Nuevos sensores de velocidad en Bogotá imponen multas? Esto es lo que debe saber

Conozca las vías donde se encuentran estos sensores.

Cámaras de detección en Bogotá.
Cámaras de detección en Bogotá. Foto: Terminal de Transporte.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
05:37 p. m.
La Secretaría Distrital de Movilidad ha puesto en marcha la instalación y renovación de un ambicioso sistema de control tecnológico, que incluye la entrada en operación de 60 nuevas cámaras de fotodetección, además de la actualización de 20 equipos ya existentes.

Esta medida, respaldada por una inversión que ronda los 20.000 millones de pesos, tiene como objetivo primordial proteger la vida de los ciudadanos y reducir drásticamente el número de víctimas fatales y lesionados en accidentes de tránsito.

Entre las vías priorizadas para la instalación de estos sistemas sancionatorios se encuentran la Avenida Guayacanes, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Villavicencio, la Calle 13, la Calle 26, la Avenida 68, la Calle 72 y la Avenida Boyacá. Estos puntos han sido seleccionados tras un análisis exhaustivo de los datos de siniestralidad.

¿Nuevos sensores de velocidad en Bogotá imponen multas?

Paralelamente a la instalación de las cámaras de fotodetección sancionatorias, en los últimos días ha surgido una gran inquietud entre los conductores de Bogotá por la aparición de nuevas estructuras metálicas sobre puentes y avenidas principales como la Calle 26 (Avenida El Dorado), la Autopista Norte y la Avenida Boyacá.

Estos dispositivos, que incluyen radares y pantallas digitales, han generado la pregunta obligada: ¿son estos nuevos sensores para imponer multas?

El Distrito ha salido al paso de las especulaciones y ha brindado una importante aclaración: la mayoría de estas nuevas estructuras visibles, especialmente los once nuevos paneles informativos de velocidad, no están diseñados para generar comparendos de forma inmediata. La función de estos equipos es principalmente de carácter informativo y preventivo.

Las estructuras que han generado confusión se presentan principalmente en dos formatos que no son sancionatorios por sí mismos:

  • Radares Amarillos con Pantalla: Son equipos muy visibles que incorporan un sistema de cámara y un panel solar grande. Su función principal es medir la velocidad del vehículo en tiempo real y mostrarla en una pantalla digital junto al límite permitido (generalmente 50 km/h en la mayoría de estas vías). Si el conductor excede la velocidad, algunos paneles proyectan una señal de advertencia, como una "carita roja".
  • Sensores Fijos para Monitoreo: Cámaras más discretas que registran el flujo vehicular y miden variaciones de tráfico y velocidad.
