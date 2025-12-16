Los dieron por muertos: suspenden la búsqueda de 30 desaparecidos tras tragedia en la Amazonía

Una tragedia fluvial ocurrida en plena selva amazónica de Perú dejó decenas de víctimas mortales luego de que un deslizamiento de tierra provocara el hundimiento de dos embarcaciones en un puerto remoto.

Durante más de quince días, equipos de rescate intentaron localizar a los desaparecidos, pero las condiciones climáticas y el aumento del caudal del río obligaron a las autoridades a suspender las labores y dar por fallecidas a las personas que nunca fueron encontradas.

¿Qué pasó con los desaparecidos en la Amazonía Peruana?

La Marina de Perú suspendió de manera oficial las labores de búsqueda de las 30 personas que permanecían desaparecidas tras el hundimiento de dos embarcaciones en la Amazonía peruana, una tragedia ocurrida el 1 de diciembre en el puerto fluvial de Iparia, ubicado en la región amazónica de Ucayali.

La decisión se tomó luego de 15 días de operaciones continuas, sin lograr recuperar los cuerpos de las víctimas.

La suspensión de las labores fue confirmada este martes por el gobernador de la zona, Manuel Gambini, quien explicó que las brigadas de rescate se vieron obligadas a interrumpir las tareas debido a la intensa temporada de lluvias que azota la región amazónica.

Con esta determinación, las autoridades dieron oficialmente por fallecidas a las personas desaparecidas, cerrando el proceso de búsqueda activa.

Estamos suspendiendo las labores de búsqueda hasta que las condiciones se den para poder entregar los restos a sus familiares.

¿Cuántas fueron las víctimas de la tragedia en la Amazonía peruana?

Con esta decisión, el balance final de víctimas mortales asciende a 44 pobladores, la mayoría de ellos indígenas de comunidades de la zona.

De ese total, 14 personas murieron el mismo día de la tragedia, cuando un alud de tierra se desprendió y cayó sobre dos embarcaciones que se encontraban atracadas a orillas del río, provocando que ambas quedaran sumergidas de manera repentina.

Según explicó el gobernador regional, las tareas de búsqueda no han sido canceladas de forma definitiva, pero solo podrían retomarse después de mayo, cuando concluya la temporada de lluvias.

Tiene que bajar el nivel del río (…) y lo que se va a rescatar básicamente son los restos óseos.

Las autoridades detallaron que solo una de las embarcaciones transportaba pasajeros y que esta había realizado una parada durante su recorrido por comunidades alejadas de la selva amazónica.

En total, más de 60 personas viajaban a bordo, de las cuales 20 sobrevivieron con heridas tras el accidente. No obstante, las autoridades no revelaron una cifra exacta de ocupantes.