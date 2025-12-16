CANAL RCN
¡Conocida pareja de youtubers se casará! Así lo anunciaron

La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales y sorprendió a más de un internauta.

Foto: Freepik.

diciembre 16 de 2025
05:03 p. m.
En los últimos días, los internautas de dos jóvenes youtubers se emocionaron al máximo debido a que la pareja anunció que se casará.

Johan Ruiz, que en Instagram tiene más de 52.000 seguidores y en Youtube publica videos en los que cuenta sus experiencias en los países que conoce, le propuso matrimonio a Natalia Guzmán, su novia que también realiza vlogs similares para más de 30.000 suscriptores.

La propuesta de matrimonio fue en Zúrich, Suiza, y el post en el que se anunció la noticia ya superó los 24.000 'likes'.

Así fue como el youtuber Johan Ruiz anunció que se casará que su novia Natalia Guzmán

Después de que Natalia Guzmán le dio el 'sí' definitivo al youtuber Johan Ruiz, él publicó cuatro fotos de uno de los momentos más especiales de su vida.

En esas imágenes no solo se pudo ver a Natalia Guzmán posando con el anillo de compromiso, sino que también se retrató que un par de cisnes se hicieron presentes y terminaron de embellecer la pedida de mano.

"Me dijo que sí", fue el mensaje que el youtuber Johan Ruiz escribió en el conmovedor post.

Mientras tanto, la reacción de la youtuber Natalia Guzmán fue la siguiente:

Fue tan mágico que llegaran los cisnes. Increíble todo, te amo.

Esta ha sido la reacción de los internautas de Johan Ruiz y Natalia Guzmán, los conocidos youtubers, tras la confirmación de su matrimonio

Apenas Johan Ruiz comunicó la noticia, los seguidores lo felicitaron y le desearon lo mejor para el futuro junto Natalia Guzmán.

"Felicidades a los dos", "los queremos mucho", "son mis youtubers favoritos", "me encanta", "qué viva el amor", "Dios los mantenga siempre unidos", "sean muy felices", "eres el hombre con el que muchas de nosotras soñamos" y "necesito el video", han sido algunos de los mensajes expresados.

 

