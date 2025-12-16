200 millones de recompensa y más policías para Cali entre las medidas adoptadas tras explosión contra dos policías

En medio del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la supuesta “amenaza de intervención imperialista” de los Estados Unidos en el país, se registró en Cali una explosión controlada que cobró la vida de dos uniformados de la Policía: los subintendentes Jorge Leonardo Gómez y Robert Steven Melo.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, una carga explosiva envuelta en un colchón y dejada en una esquina del barrio Mariano Ramos, fue detonada al paso de los uniformados, que se desplazaban en una patrulla motorizada.

Ocurrió poco antes de las 4:00 de la mañana y todo apunta a que los subintendentes eran vigilados por integrantes del ELN que, incluso, habrían camuflado cámaras entre las piedras, donde fue instalado el explosivo.

El material se encuentra en manos de las autoridades y advirtieron que una segunda carga fue detonada en el sector de La Escombrera, a 30 metros del lugar donde ocurrió el ataque contra los policías, cuando patrullas se presentaron en la zona para iniciar la investigación.

Por suerte no se registraron lesionados ni daños en la infraestructura, pero los patrulleros Gómez y Melo fallecieron en la Fundación Valle del Lili en la madrugada del martes (16 de diciembre) por las esquirlas que el artefacto incrustó en sus cuerpos.

Cali ha adoptado nuevas medidas de seguridad tras el ataque contra miembros de la Policía:

En declaraciones entregadas a Noticias RCN, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García insistió en que ambos “policías fueron asesinados protegiendo a los caleños. Su función era hacer un ejercicio de atención, de cuidado, de patrullaje en la ciudad. Y fue de esta manera que se encontraron con el artefacto explosivo”.

En respuesta, el alcalde Alejandro Eder ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales e intelectuales del atentado, pero no es todo:

“La Policía Metropolitana dispuso alrededor de 20 investigadores especializados y la Fiscalía General de la Nación, a la delegada contra el crimen organizado para que avance en las investigaciones y los actos urgentes que se requieren para poder dar con los responsables”.

Sin embargo, García insiste en que no es algo que corresponda únicamente a las autoridades locales: “Este es un trabajo del Estado, no solamente una responsabilidad de Cali. Necesitamos seguir trabajando en equipo y ser contundentes, no bastan los controles en vías. Necesitamos tomar acciones contra los que tienen la capacidad de fabricar este tipo de artefactos explosivos, porque no es cualquier explosivo”.

De momento, el alcalde solicitó “mayor pie de fuerza a la Policía Nacional”, que se espera llegue a la ciudad entre hoy y mañana, “pero se trata también de avanzar en acciones judiciales contundentes contra el ELN”, indicó el jefe de la cartera de seguridad local.