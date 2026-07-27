Juliana Guerrero renunció a su cargo como delegada presidencial en pleno escándalo de corrupción

En horas de la tarde de este 27 de julio, Juliana Guerrero presentó su renuncia como delegada del Gobierno Nacional en la Universidad de El César, a través de una carta dirigida al presidente de Gustavo Petro, en medio de un escándalo de corrupción que la vincularía junto a su hermana, Verónica Guerrero, en una presunta red de solicitud de dinero a empresarios para acceder a contratación pública.

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La carta, fue emitida por el bufete de abogados Alzate Hernández, pero firmada personalmente por Guerrero donde explica los motivos de su decisión.

Esta decisión obedece entre otros asuntos a la determinación de destinar mi tiempo esfuerzo de atención personal a las investigaciones que cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses.

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Juliana Guerrero renunció en pleno escándalo por corrupción

En la carta, Juliana Guerrero se refirió al impacto que la situación pudiera tener en la Universidad Popular del Cesar:

Mi situación personal y los señalamientos injustos que he recibido de diversas orillas políticas no deben proyectarse sobre la universidad.

La renuncia se da horas después de que Guerrero y su hermana Verónica fueran vinculadas a un presunto esquema de corrupción en contratación pública. Según los señalamientos, ambas habrían formado parte de una red que solicitaba pagos a empresarios como condición para acceder a contratos con el Estado.

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La polémica de los presuntos títulos falsos de Juliana Guerrero

En el primer proceso contra Juliana Guerrero, la Fiscalía señaló que “sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba” para obtener el diploma y “buscaba inducir al error a los servidores públicos del Ministerio de la Igualdad y obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra”.

Juliana Guerrero se perfilaba como viceministra de Juventudes en la cartera liderada por Juan Carlos Florián, quien con el aval del presidente Petro evitó una suspensión provisional ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Su postulación generó dudas desde el 14 de agosto, cuando apareció en la plataforma sin contar con título profesional. Dos semanas después, la Presidencia volvió a cargar su documentación, lo que reavivó las críticas sobre la legitimidad de su aspiración.