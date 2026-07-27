¿Escándalo en el Mundial? La grave denuncia por presunto amaño de partidos que sacude al fútbol

Tras la consagración de España en la cita orbital de 2026, un informe del Grupo de Copenhague encendió los alarmas sobre movimientos atípicos de dinero. Mientras el Consejo de Europa mantiene bajo lupa varios episodios concretos, el máximo organismo del fútbol niega rotundamente cualquier manipulación de partidos.

El pitazo final que consagró a España como campeona del Mundial 2026 debía dar paso a la fiesta y al análisis exclusivamente deportivo.

Sin embargo, en los días posteriores al torneo, el ambiente festivo se vio empañado por la publicación de una serie de informes sobre posibles irregularidades vinculadas al desbordante mercado de las apuestas deportivas.

La chispa de la controversia la encendió un reporte elaborado por el Grupo de Copenhague —red internacional adscrita al Consejo de Europa dedicada a monitorear la integridad en las competiciones— y difundido por medios de alcance global como The Athletic y RMC Sport.

¿Qué dice el documento sobre posibles amaños en el Mundial 2026?

Según el documento, durante la Copa del Mundo se emitieron siete "alertas amarillas" por patrones inusuales en las apuestas, en un torneo donde se estima que se movieron cerca de 240.000 millones de dólares, casi el doble que en Qatar 2022.

Aunque los organismos de integridad aclaran que una alerta atípica no equivale automáticamente a la confirmación de un delito ni prueba un amaño directo, el desglose de los partidos bajo vigilancia reforzada ha causado revuelo.

Apuestas millonarias a marcadores imprevistos: Uno de los focos está en el sorpresivo empate 0-0 entre España y Cabo Verde, encuentro en el que se detectaron ingresos de más de 4,5 millones de dólares proyectando que la campeona no ganaría.

El factor VAR y las pausas del juego: En el duelo entre España y Arabia Saudita, los sistemas de monitoreo registraron un pico anormal de apuestas durante la prolongada revisión del VAR que derivó en la anulación de un gol de Ferran Torres.

Expulsiones e incidencias disciplinares: También entraron en revisión la expulsión del sudafricano Themba Zwane en el partido inaugural frente a México, así como los movimientos de mercado generados tras la polémica anulación de la suspensión del estadounidense Folarin Balogun antes de enfrentar a Bélgica.

La respuesta de la FIFA sobre estas polémicas

Ante el crecimiento de las especulaciones, la FIFA reaccionó con firmeza. A través de su Grupo de Trabajo sobre Integridad —que opera en coordinación con la Interpol y agencias de monitoreo internacional—, la entidad sostuvo que no detectó ningún indicio de manipulación ni actividad criminal en los 104 partidos disputados.

Desde Zúrich explican que los reportes de organismos externos forman parte de los protocolos preventivos habituales para mapear riesgos en competencias masivas.

"Se trata de mecanismos para fortalecer la protección del torneo, no de pruebas de corrupción", han señalado voceros cercanos a la organización.

El contraste entre las alertas de los analistas independientes y la tranquilidad institucional plantea un dilema recurrente para el fútbol moderno: en una era donde las casas de apuestas impregnan cada transmisión y patrocinio, la delgada línea entre la sorpresa deportiva y la sospecha de manipulación es cada vez más difícil de trazar.

Por ahora, el debate permanece abierto en los despachos, mientras el aficionado asimila un torneo inolvidable que hoy busca sacudirse el peso del fantasma de las apuestas.