Millonario robo en Barranquilla: al menos 15 hombres armados amordazaron a cuatro familias

Un millonario robo se registró en un edificio residencial del norte de Barranquilla, donde al menos 15 hombres fuertemente armados ingresaron durante la madrugada y sometieron a varias familias.

De acuerdo con la información conocida, los delincuentes entraron por uno de los parqueaderos, recorrieron el inmueble y lograron desocupar al menos cuatro apartamentos, llevándose dinero, joyas y celulares.

¿Cómo ocurrió el robo en el edificio de Barranquilla?

Según los testimonios conocidos, los delincuentes amordazaron a las víctimas y las amenazaron con armas de fuego y armas blancas mientras cometían el robo. Los residentes relataron que los hombres iban avanzando desde el último piso hasta el primero, forzando el ingreso a los apartamentos. Incluso, una mujer que llegaba al edificio fue interceptada dentro del ascensor y retenida por los asaltantes.

Las víctimas describieron el episodio como una experiencia altamente traumática. En varios de los apartamentos había niños al momento del asalto, lo que incrementó el temor entre las familias afectadas. Uno de los residentes aseguró que, más allá de las pérdidas materiales, el impacto emocional fue lo más difícil de enfrentar.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue el número de participantes en el asalto. Mientras el vigilante del edificio manifestó que observó aproximadamente ocho hombres, otros trabajadores de seguridad indicaron que el grupo estaba conformado por cerca de 15 delincuentes. También se conoció que los responsables llegaron en dos vehículos.

¿Qué se sabe de los responsables y de la investigación?

Antes de abandonar el lugar, los delincuentes se llevaron el sistema de vigilancia del edificio, lo que representa un obstáculo para el esclarecimiento del caso. Hasta el momento no existen pistas confirmadas sobre la identidad de los responsables ni sobre su paradero.

En la mañana posterior al robo, unidades de la Policía llegaron al edificio para adelantar las primeras diligencias, recopilar testimonios de las víctimas y avanzar en la investigación. Por ahora, las autoridades buscan identificar a los integrantes del grupo que perpetró este millonario robo en el norte de Barranquilla.