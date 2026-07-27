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Yeferson Cossio sufrió angustioso 'accidente' en medio de un peligroso reto: VIDEO

Cintia Cossio se preocupó tras lo sucedido en medio del Tomorrowland. Descubra aquí los detalles.

Foto: @yefersoncossio en Instagram.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
11:49 a. m.
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Yeferson Cossio, el reconocido creador de contenido, ha continuado publicando constantemente videos relacionados con los retos y las bromas.

En consecuencia, en los últimos días se juntó con otro influencer y realizó un desafío que alcanzó a preocupar a las personas de su entorno.

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¿Qué fue exactamente lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Video: la mano de Yeferson Cossio se prendió en fuego en medio de un reto

Yeferson Cossio se encontró con un creador de contenido conocido como Mike en las redes sociales y ambos decidieron darse la mano, aplicarse alcohol y encender un briquet.

Fue así como la mano del antioqueño se prendió en fuego y tuvo que buscar un balde con agua de inmediato para contrarrestar el efecto.

"Por el amor a Dios, Yeferson. No, eso no se hace ni da risa", afirmó Cintia Cossio, la hermana del creador de contenido, tras lo ocurrido.

Además, en una historia de Instagram, el influencer paisa reveló que le quedaron varias ampollas en su mano tras el reto realizado.

Todo lo que aconteció quedó registrado en el siguiente video:

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Yeferson Cossio tras el peligroso reto?

Después de que el video de lo sucedido comenzó a circular en las redes sociales, algunos internautas se preocuparon, mientras que otros reaccionaron con jocosidad.

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"Déjese llevar por los coreanos y se va para la luna", "se pasaron", "eso es un muy mal chiste", "son unos guerreros de primera fila", "Dios los bendiga", "son la locura en pasta", "deberían prohibirles la entrada en el Tomorrowland", "la seguridad los debería sacar del recinto" y "qué susto", han sido algunos de los comentarios.

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