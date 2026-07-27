Esta es la historia detrás del lugar donde De la Espriella podría posesionarse como presidente

Mientras se define si Cali será finalmente la ciudad escogida para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, las autoridades del Valle del Cauca ya avanzan en la preparación de diferentes aspectos logísticos y de seguridad.

Entre los lugares que se analizan se encuentra la Plaza de Caycedo, uno de los puntos más representativos de la capital vallecaucana.

Pero más allá de la posibilidad de convertirse en el escenario de una ceremonia presidencial, este lugar tiene una historia que se remonta a los primeros años de la ciudad y está rodeado de algunos de los edificios más emblemáticos del centro de Cali.

¿Cuál es la historia de la Plaza de Caycedo?

La Plaza de Caycedo se encuentra en pleno corazón de Cali y fue fundada en 1913.

En el centro del lugar se levanta la estatua de Joaquín de Caycedo, uno de los próceres de la independencia, cuyo nombre también identifica a este espacio histórico.

Durante más de 200 años, la plaza funcionó como un importante mercado de la ciudad, pero con el paso del tiempo, el lugar se transformó y se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro de la capital del Valle del Cauca.

Hoy, sus palmeras y su arquitectura hacen parte del paisaje más tradicional del centro de Cali.

¿Qué edificios históricos rodean la plaza?

La Plaza de Caycedo está rodeada por varias construcciones que también hacen parte de la historia de la ciudad.

Uno de ellos es el Palacio Nacional, un edificio construido aproximadamente en 1926, que durante varios años albergó juzgados y otras instituciones.

Al otro costado se encuentra el edificio Otero, otra construcción histórica levantada a comienzos del siglo XX.

El conjunto arquitectónico convierte a este sector en uno de los lugares más representativos de Cali.

Por eso, una eventual ceremonia de posesión en este punto no solo tendría un componente político, sino también un fuerte significado histórico para la ciudad.

¿Qué preparativos se adelantan en Cali?

Mientras se define el escenario definitivo, las autoridades locales ya trabajan en la logística y en las condiciones de seguridad que serían necesarias para recibir un evento de esta magnitud.

La Plaza de Caycedo, por ahora, permanece cerrada debido a las actividades de celebración de los 490 años de Cali. En el lugar se realiza un espectáculo de mapping durante las noches.

Sin embargo, las autoridades ya analizan las condiciones que tendría este espacio en caso de ser escogido para la ceremonia.

Gobernadora del Valle se pronunció por la posible posesión de De la Espriella en Cali

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, considera que una eventual posesión presidencial en Cali tendría un significado simbólico para la región.

Pensamos que es un símbolo, es un acto simbólico en donde reconoce la importancia del suroccidente colombiano, del Valle y de Cali. Que mire al Valle y mire a Cali como una región que generará seguridad, porque nosotros hemos luchado, a pesar de no tener el apoyo nacional, hemos luchado para poder lograr que la seguridad se mantenga en el departamento.

Así, mientras se espera la decisión definitiva sobre la ciudad y el lugar de la ceremonia, Cali ya se prepara para una eventual posesión presidencial.