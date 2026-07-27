Misión de la ONU se pronuncia sobre decisión de Venezuela acerca de retirarse de la CPI

La decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) generó una fuerte reacción de la misión internacional independiente de la ONU, la cual advirtió sobre posibles consecuencias para la investigación relacionada con violaciones de derechos humanos.

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El grupo, creado en 2019 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidió a las autoridades venezolanas reconsiderar la medida y mantener la cooperación con los organismos internacionales encargados de investigar y juzgar los crímenes más graves.

Investigación de la CPI está en curso

La preocupación se produce en un momento especialmente sensible para Venezuela, donde la misión considera urgente avanzar en la búsqueda de justicia, verdad y esclarecimiento de hechos ocurridos durante episodios de violencia política y protestas antigubernamentales.

La Corte Penal Internacional abrió en 2021 una investigación formal sobre la actuación de las autoridades venezolanas durante las manifestaciones de 2017, las cuales dejaron cerca de 200 personas muertas.

El anuncio del retiro fue realizado por el canciller venezolano, Félix Plasencia, quien aseguró que Caracas comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión de abandonar de manera definitiva el Estatuto de Roma, tratado que sustenta la jurisdicción de la CPI.

El funcionario cuestionó el funcionamiento de la Corte y sostuvo que, desde la perspectiva del régimen venezolano, sus actuaciones se han concentrado de manera desproporcionada en países de África y América Latina.

Sin embargo, la CPI aseguró posteriormente que no había recibido una notificación oficial sobre el retiro venezolano. Además, lamentó que el país pretendiera apartarse de los esfuerzos internacionales destinados a combatir la impunidad frente a los crímenes más graves.

¿Qué implica la salida?

La CPI, establecida en 2002, es un tribunal independiente encargado de investigar genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La misión de la ONU recordó que la salida de Venezuela genera interrogantes sobre el compromiso de sus autoridades con la rendición de cuentas.

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La controversia ocurre mientras continúa el debate internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La Corte, además, había desestimado denuncias relacionadas con las sanciones estadounidenses, al considerar que estas no constituían crímenes de lesa humanidad.

La misión internacional aclaró que, aunque fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es un mecanismo independiente y no habla oficialmente en nombre de toda la organización.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.