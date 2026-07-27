“Es un honor”: alcalde Alejandro Eder celebra que Cali pueda ser el sitio de la posesión presidencial

Cali es el sitio que más ha tomado fuerza para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, la cual se desarrollará el próximo 7 de agosto.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estuvo en A lo que Vinimos hablando de esta posibilidad. En primer lugar, calificó el evento como un grandísimo honor, no solo para la ciudad, sino para el Valle del Cauca y la región.

Cali apunta a ser el sitio para la posesión de De la Espriella

Enfatizó que el suroccidente y el Pacífico han sido las regiones más olvidadas por el gobierno central, por lo que manifestó su confianza en que esto no sería simplemente un acto simbólico de posesionarse en Cali.

La Plaza de Cayzedo, antigua plaza mayor de la ciudad, es el lugar recomendado por la alcaldía para realizar la ceremonia. El mandatario detalló que tiene un profundo valor histórico, dado que fue el lugar donde el 3 de julio de 1810 se dio el primer grito de independencia del Virreinato de la Nueva Granada.

Además de la posesión, De la Espriella anunció que Cali será una de las sedes alternas de la Presidencia. Para ello, la alcaldía ofreció el antiguo edificio de la FES, ubicado a tres cuadras de la Plaza de Cayzedo, para que el mandatario pueda despachar desde la capital vallecaucana.

El recuerdo de la COP16: el espejo que tiene Cali para la posesión

En cuanto a las medidas de seguridad para la posesión, el alcalde recordó la experiencia de la COP16: “Con los recursos necesarios o indicados, aquí blindamos a Cali en un segundo”.

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Aseguró que la conferencia climática internacional transcurrió con absoluta tranquilidad gracias al pie de fuerza adicional y los mecanismos tecnológicos desplegados.

Por otro lado, Eder aprovechó la ocasión para presentar las prioridades de Cali y la región de cara al nuevo gobierno. Entre las solicitudes mencionó la inversión social y el desarrollo económico en el litoral pacífico, en especial para Buenaventura, conocido por ser el principal puerto de Colombia.

De igual forma, se refirió a las obras estratégicas, como el Tren de Cercanías, la doble calzada entre Santander de Quilichao y Pasto; y liberar la vía Panamericana que ha estado sujeta a violencia y a bloqueos durante los últimos años.