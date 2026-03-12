¿En el Monumental o en el Bernabéu? Dónde se jugará la Finalissima el 27 de marzo

A solo unas semanas de su programación oficial, la sede de la próxima Finalissima se ha convertido en tema de debate dentro del fútbol internacional. Este jueves 12 de marzo la discusión tomó fuerza luego de que surgieran diferentes versiones sobre el estadio que albergará el duelo entre la Selección de Argentina y la Selección de España, campeones vigentes de Sudamérica y Europa respectivamente.

El encuentro, organizado conjuntamente por la CONMEBOL y la UEFA, está previsto para disputarse el 27 de marzo, por lo que restan apenas quince días para su celebración. Sin embargo, la sede todavía no está completamente definida, lo que ha generado un intenso debate entre dirigentes y aficionados.

El Bernabéu sonaba como sede principal

En un primer momento, diversos medios europeos informaron que el partido podría trasladarse al Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. La posibilidad surgió luego de que el escenario inicialmente previsto, el Estadio de Lusail, quedara en duda debido a la situación de seguridad en la región de Medio Oriente.

La idea de llevar el encuentro a Madrid generó inmediatamente reacciones dentro del entorno del fútbol sudamericano, especialmente en Argentina. Desde la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino consideraron que disputar el partido en España significaría otorgar una ventaja deportiva evidente al equipo europeo, al jugar en su propio territorio.

Esa postura llevó a que la AFA manifestara su rechazo a la propuesta que circulaba en Europa, insistiendo en que la decisión sobre la sede debe garantizar condiciones equilibradas para ambas selecciones.

Tapia quiere llevar la Finalissima a Buenos Aires

Horas después de que surgieran los rumores sobre el Bernabéu, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se pronunció públicamente sobre el tema y dejó clara su posición. El dirigente argentino aseguró que trabajará para que el partido se dispute en el Estadio Monumental, recinto donde habitualmente juega el River Plate y que también funciona como uno de los principales escenarios de la selección albiceleste.

Tapia señaló que mientras desde España existe interés en que el partido se juegue en su territorio, la federación argentina intentará llevar la Finalissima a Buenos Aires. La intención es que el equipo sudamericano pueda disputar el encuentro en casa, con el apoyo de su público.

Por ahora, la sede del partido sigue en suspenso y la decisión final deberá tomarse en conjunto entre UEFA y CONMEBOL. El duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa será además el último enfrentamiento oficial de alto nivel entre selecciones antes del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras tanto, el mundo del fútbol espera una resolución en los próximos días para conocer finalmente el escenario en el que Argentina y España disputarán uno de los partidos más atractivos del calendario internacional.