Mbappé y Ester Expósito fueron captados nuevamente juntos en París: fotos virales

Fotos virales muestran a Mbappé y Ester Expósito compartiendo salida en París: ¿Romance a la vista?

Fotos: AFP

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
05:18 p. m.
Las redes sociales volvieron a encenderse tras la difusión de nuevas imágenes que muestran al futbolista francés Kylian Mbappé junto a la actriz española Ester Expósito en París.

Las fotografías, compartidas inicialmente por medios europeos y replicadas en distintas plataformas digitales, muestran a ambos disfrutando de una salida informal a una bolera, lo que ha reavivado los rumores sobre un posible romance entre las dos figuras internacionales.

El delantero del Real Madrid se encuentra actualmente en la capital francesa mientras sigue un proceso de recuperación física.

En medio de ese periodo de rehabilitación, su presencia en diferentes lugares de la ciudad junto a la actriz ha generado un fuerte interés mediático y una ola de comentarios en redes sociales.

Las imágenes difundidas por el portal español Revista Semana muestran a la pareja compartiendo varios planes durante el fin de semana.

Entre ellos destaca una visita a una bolera de la ciudad y momentos en un hotel de alta gama, lo que alimentó las especulaciones sobre la cercanía entre ambos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental, la frecuencia de sus encuentros y la naturalidad con la que han sido captados en diferentes escenarios han despertado la curiosidad de seguidores y medios de entretenimiento.

Kylian Mbappé y Ester Expósito en París: imágenes jugando bolos se vuelven virales

Las fotografías difundidas durante los últimos días muestran a Mbappé y Expósito compartiendo una salida recreativa en una bolera de París.

En varias de las imágenes se les observa conversando, riendo y participando en la actividad de manera relajada.

Según los reportes publicados en la prensa española, la pareja intentó inicialmente mantener cierta discreción durante sus encuentros.

En algunas ocasiones habrían abandonado los lugares por separado o ingresado en distintos momentos para evitar la atención de los fotógrafos.

Sin embargo, las imágenes más recientes reflejan una mayor cercanía entre ambos, lo que desató una conversación masiva en redes sociales.

Usuarios de plataformas como X, Instagram y TikTok comenzaron a compartir las fotografías, generando miles de reacciones y comentarios en cuestión de horas.

La combinación de dos figuras tan mediáticas —uno de los futbolistas más reconocidos del mundo y una actriz con gran popularidad internacional— hizo que la historia rápidamente se posicionara entre los temas más comentados del entretenimiento.

Kylian Mbappé y Ester Expósito coinciden en París mientras el jugador se recupera

La estancia de Kylian Mbappé en París está relacionada con su recuperación médica tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda. El delantero se encuentra siguiendo un plan de rehabilitación supervisado por el cuerpo médico del Real Madrid.

En medio de ese proceso, el futbolista ha aprovechado su tiempo en la capital francesa para realizar algunos planes de ocio. En ese contexto se produjeron los encuentros con Ester Expósito, actriz que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie Élite.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental. Sin embargo, las nuevas fotografías y las apariciones conjuntas siguen alimentando las especulaciones en redes sociales.

Mientras tanto, la atención mediática continúa creciendo. Cada nueva imagen o reporte sobre ambos vuelve a poner sus nombres en tendencia, consolidando una historia que combina deporte, entretenimiento y una buena dosis de curiosidad pública.

