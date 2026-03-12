CANAL RCN
Fundación denunció a presunto depredador sexual de animales en Boyacá: fue visto tocando a una perrita

La fundación 'Protección Mi Mejor Amigo' dio a conocer las aterradoras imágenes del sujeto, quien, al parecer, habría abusado también de una gallina.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
05:08 p. m.
Un aberrante caso de un presunto depredador sexual de animales ha sido denunciado recientemente por la fundación ‘Protección Animal Mi Mejor Amigo’, quienes compartieron detalles del modus operandi del hombre e imágenes en donde se le observa cometiendo, al parecer, actos obscenos con una canina.

Detalles de la denuncia

Según el relato de la directora de la fundación, los hechos se han presentado en el municipio de Muzo, Boyacá, en el barrio La Orquídea. Un sujeto habría abusado sexualmente de una gallina y un pollo por lo que en el video, compartido por la cuenta oficial de la fundación, se observaría al hombre tocando a una perrita.

Pese a que en reiteradas ocasiones la fundación decidió censurar el rostro del presunto depredador, la directora manifestó su deseo por dar a conocer al sujeto para que las autoridades lo identifiquen.

No sabemos qué hacer. Aquí está la cara de este tipejo, ya no se la vamos a tapar más, no se la vamos a censurar. Esto es muy indignante, no puedo decir en el video todo lo que pienso y siento, manifestaron desde la fundación.

Así mismo, la fundación informó que desde el pasado mes de enero el caso fue puesto en conocimiento de la Inspección de Policía. Sin embargo, en la valoración médica que se les realizó a los animales no se encontraron lesiones, sino residuos del sujeto.

¿Cuáles son las leyes contra el maltrato animal?

Según la ley 2455 del 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, cometer actos sexuales con los animales está estipulado como una circunstancia de agravación punitiva que aumenta de la mitad a tres cuartas partes.

Por su parte, la senadora animalista Andrea Padilla se manifestó ante el caso al anunciar que la denuncia de la agresión sexual contra la gallina debe realizarse ante la Fiscalía General de la Nación. En el caso de la canina, ante la Inspección de Policía.

