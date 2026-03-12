VIDEO | Desmantelan presunto desguasadero que operaba bajo fachada de parqueadero en Tunjuelito

La Policía de Tunjuelito desmanteló un establecimiento que, al parecer, funcionaba como desguasadero de vehículos bajo la fachada de un parqueadero público.

La acción se logró gracias a la denuncia de una víctima que reportó el hurto de su vehículo bajo la modalidad de halado. El sistema de rastreo satelital (GPS) permitió ubicar el automotor en el barrio El Carmen, donde se adelantó el operativo.

Vehículos y cabinas con reporte de hurto

Durante la verificación en el lugar, los uniformados hallaron dos vehículos con reporte de hurto y dos cabinas de automotores que habrían sido desarmadas para la comercialización ilegal de autopartes.

El hallazgo confirmó las sospechas de que el parqueadero estaba siendo utilizado como fachada para actividades ilícitas relacionadas con el desguace de automotores.

Captura y judicialización de la responsable

En el procedimiento fue capturada una mujer de 38 años, señalada como la encargada del establecimiento. La detenida deberá responder por el delito de receptación.

Tanto los vehículos recuperados como los elementos hallados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que adelantará las investigaciones correspondientes para definir la situación jurídica de la capturada.