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Bogotá celebrará sus 488 años con una ciclovía patrimonial: así podrá inscribirse al recorrido gratuito

El recorrido será el 6 de agosto, tendrá cupos limitados e incluirá un viaje en Transmicable.

Recorrido por el cumpleaños de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
06:58 p. m.
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El próximo 6 de agosto, fecha en la que Bogotá conmemora sus 488 años de fundación, la ciudad tendrá una celebración diferente.

En lugar de los tradicionales eventos culturales, los ciudadanos podrán recorrer parte del patrimonio de la capital sobre dos ruedas en una actividad gratuita que combinará historia, cultura, movilidad sostenible y memoria comunitaria.

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La iniciativa busca que los asistentes conozcan otra cara de Bogotá, recorriendo sectores de Kennedy y Ciudad Bolívar, mientras descubren cómo estos territorios se transformaron con el paso de los años y cuál ha sido el papel de sus comunidades en la construcción de la ciudad.

¿Cómo será el recorrido en bicicleta para celebrar el cumpleaños de Bogotá?

La jornada se realizará el miércoles 6 de agosto y comenzará a las 8:00 de la mañana en el Parque Timiza, específicamente en la zona de la Escuela de la Bici del IDRD.

Desde allí partirá la caravana de ciclistas hacia el Museo de la Ciudad Autoconstruida, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, un espacio dedicado a preservar la memoria de los barrios construidos por sus propios habitantes y a visibilizar las historias de organización social que han marcado el desarrollo del sur de Bogotá.

Durante el trayecto, los participantes recorrerán diferentes puntos de interés para conocer procesos comunitarios, transformaciones urbanas y lugares representativos que hacen parte del patrimonio de estas localidades.

La actividad será gratuita, pero contará con cupos limitados, por lo que será necesario realizar una inscripción previa.

¿Qué podrán conocer los asistentes durante la actividad?

Más que un paseo en bicicleta, el recorrido está pensado como una experiencia para comprender que el patrimonio de Bogotá no solo está en sus monumentos o edificios históricos, sino también en las comunidades que han construido la ciudad.

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Los asistentes conocerán historias sobre el crecimiento urbano de Kennedy y Ciudad Bolívar, iniciativas ciudadanas que han transformado estos territorios y espacios que reflejan la identidad de miles de familias bogotanas.

El recorrido concluirá en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, donde se expondrán las experiencias, luchas y procesos organizativos que permitieron consolidar gran parte del sur de la capital.

¿Qué deben tener en cuenta quienes quieran participar?

Las autoridades entregaron varias recomendaciones para quienes deseen unirse a esta celebración:

  • Llevar la bicicleta en buen estado y utilizar casco durante todo el recorrido.
  • Portar hidratación y ropa cómoda para la actividad.
  • Las bicicletas permanecerán bajo cuidado en el Parque El Tunal antes del siguiente trayecto.
  • Cada participante deberá asumir el costo del pasaje en Transmicable, medio de transporte que hace parte de la experiencia.
  • Inscribirse previamente, ya que los cupos disponibles son limitados.
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