La crisis por la sequía en el río Amazonas es más grande de lo que muchos creen

Pese a que en las últimas horas ha llovido fuertemente en el Amazonas, la situación con el río y las comunidades que dependen de él, sigue siendo crítica. En este momento está midiendo unos tres metros de profundidad, pero lo normal es que tenga unos 17 metros, lo cual alerta a la comunidad.

En Noticias RCN seguimos recorriendo los puntos más alejados de este departamento y logramos darnos cuenta de la extrema sequía que se está viviendo y de los muy bajos niveles que ha alcanzado el río Amazonas.

Los habitantes del Amazonas mostraron su preocupación por el bajo nivel del río

"Voy a tener 53 años viviendo en el Amazonas, soy netamente de acá, y durante esos 53 años nunca he visto bajarse el río hasta donde se puede mirar", dijo Francisco León, un habitante de la región que dejó en evidencia su preocupación.

Por otro lado, un habitante indígena cuya vida depende 100% del río, comentó. “Le da tristeza a uno porque no se puede viajar normalmente, los hijos no están estudiando porque el río está demasiado bajo y no se puede transitar".

Se reportan intoxicaciones de personas que han bebido agua del río Amazonas

Uno de los temas más preocupantes que ha dejado esta situación en el Amazonas, es que las aguas de este afluente no están siendo seguras para el consumo humano, pues se han reportado intoxicaciones en la comunidad.

"Esto más que todo nos afecta a los que vivimos en las comunidades, porque les da diarrea tanto a los adultos como a los niños", señalan los habitantes del departamento.