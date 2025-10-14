La Fundación Acción Interna y el Ministerio del Trabajo lanzan el Sello “Segundas Oportunidades”

Con esta apuesta, Colombia avanza hacia una economía más incluyente, donde el empleo se convierte en herramienta de reconciliación y transformación social.

Un sello que transforma vidas y empresas

El Sello “Segundas Oportunidades” nació para visibilizar a las compañías que abren sus puertas a personas pospenadas, fortaleciendo así la inclusión y el perdón como valores sociales. La iniciativa, creada por la Fundación Acción Interna en alianza con el Ministerio del Trabajo, se reglamenta bajo la Resolución 4290 de 2024 y se enmarca en la Ley 2208 de 2022.

Durante el lanzamiento, se firmó el Pacto por las Segundas Oportunidades, un compromiso entre el sector público, privado y el tercer sector para impulsar empleos dignos que permitan reconstruir vidas y fortalecer el tejido social.

Cuando una persona que estuvo privada de la libertad vuelve a creer en sí misma, nos recuerda que el perdón y la esperanza también son formas de justicia

Expresó Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna.

Foto cortesía de: Fundación Acción Interna

Ley 2208 de 2022: la base legal para la inclusión

Esta ley incentiva la contratación de personas que han cumplido o están cumpliendo penas, incluyendo quienes tienen permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena.

Las empresas que contraten a esta población pueden acceder a beneficios tributarios, económicos y parafiscales, además del reconocimiento público con el Sello “Segundas Oportunidades”. La norma busca que el trabajo digno sea un camino hacia la reintegración y la reconciliación.

El trabajo es la vía más sólida para construir inclusión social

Afirmó Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, al resaltar el impacto de esta política.

Foto cortesía de: Fundación Acción Interna

Impacto social y beneficios empresariales

El programa genera resultados tangibles en distintos niveles:

Personas: recuperación de autoestima, autonomía económica y sentido de pertenencia social.

recuperación de autoestima, autonomía económica y sentido de pertenencia social. Sociedad: reducción de la reincidencia y fortalecimiento de una cultura de perdón y reconciliación.

reducción de la reincidencia y fortalecimiento de una cultura de perdón y reconciliación. Empresas: impulso a la responsabilidad social corporativa y acceso a beneficios económicos que disminuyen costos laborales.

En el ámbito empresarial, adoptar este sello no solo mejora la reputación de las compañías, sino que demuestra un compromiso real con la equidad y la justicia restaurativa.

¿Cómo obtener el Sello Segundas Oportunidades?

Las empresas interesadas pueden postularse a través del sitio oficial del Ministerio del Trabajo:

https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/segundass-oportunidades

Entre los incentivos destacan descuentos progresivos en los aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los dos primeros años de vinculación de personas pospenadas. Este beneficio aplica para compañías con más de 100 empleados y busca fomentar la contratación incluyente.

Un paso hacia la reconciliación nacional

El Sello “Segundas Oportunidades” es mucho más que una distinción empresarial: representa una política pública de reconciliación y confianza. A través del empleo, Colombia abre un nuevo camino para miles de personas que buscan reconstruir su vida y aportar positivamente al país.

La apuesta por segundas oportunidades no solo transforma vidas individuales, también redefine el sentido de justicia social en un país que decide no descartar, sino abrazar y reparar.