Vincent Kompany mandó a Luis Díaz de vacaciones a mitad de la temporada: todo por sus sanciones

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, sorprendió con un anuncio relacionado con el extremo colombiano Luis Díaz, asegurando en conferencia de prensa que han decidido premiarlo con unas merecidas vacaciones, justo a mitad de temporada.

El técnico belga destacó que Díaz ha jugado casi todos los partidos de la temporada en todas las competiciones, por lo que también merecía poder tener un descanso que le permita retomar energías de cara al final de la campaña, que promete ser histórica para el club 'bávaro'.

El descanso de Luis Díaz a causa de suspensiones

El único partido que no ha jugado Luis Díaz ha sido por la tarjeta roja que le mostraron en el cruce ante PSG en la Champions League, ausentándose ante Arsenal. Inicialmente la UEFA, lo había castigado con tres fechas de suspensión, pero tras el recurso del Bayern, se redujo a dos.

Ahora, en la Bundesliga, el guajiro llegó a cinco tarjetas amarillas, por lo que tendrá una fecha de suspensión automática y no estará en el próximo juego ante Mainz 05, por lo cual, sumándose al la fecha pendiente en Champions contra Sporting de Lisboa, serán dos juegos consecutivos sin actividad.

Vincent Kompany y la razón de las vacaciones para Luis Díaz

Para el técnico belga, las temporadas que pasó en Inglaterra con Liverpool, son la excusa perfecta para que tenga un descanso en Navidad. "Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia".

RELACIONADO Luis Díaz tuvo lindo gesto con hincha del Junior en Alemania y se hizo viral

Además, el colombiano ha tenido varios viajes hasta territorio americano para los compromisos con la Selección Colombia. "Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso".