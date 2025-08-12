CANAL RCN
Deportes

Vincent Kompany mandó a Luis Díaz de vacaciones a mitad de la temporada: todo por sus sanciones

El técnico del Bayern Múnich confirmó que el colombiano estará disfrutando de un descanso, aprovechando que no podrá jugar en los próximos partidos.

Bayern Múnich toma decisión que favorece a Luis Díaz: anuncian renovación clave en el club
FOTO: FC Bayern

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
02:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, sorprendió con un anuncio relacionado con el extremo colombiano Luis Díaz, asegurando en conferencia de prensa que han decidido premiarlo con unas merecidas vacaciones, justo a mitad de temporada.

Luis Díaz y su destacada actuación vs. Stuttgart en Bundesliga: asistencia tras gran jugada individual
RELACIONADO

Luis Díaz y su destacada actuación vs. Stuttgart en Bundesliga: asistencia tras gran jugada individual

El técnico belga destacó que Díaz ha jugado casi todos los partidos de la temporada en todas las competiciones, por lo que también merecía poder tener un descanso que le permita retomar energías de cara al final de la campaña, que promete ser histórica para el club 'bávaro'.

El descanso de Luis Díaz a causa de suspensiones

El único partido que no ha jugado Luis Díaz ha sido por la tarjeta roja que le mostraron en el cruce ante PSG en la Champions League, ausentándose ante Arsenal. Inicialmente la UEFA, lo había castigado con tres fechas de suspensión, pero tras el recurso del Bayern, se redujo a dos.

Ahora, en la Bundesliga, el guajiro llegó a cinco tarjetas amarillas, por lo que tendrá una fecha de suspensión automática y no estará en el próximo juego ante Mainz 05, por lo cual, sumándose al la fecha pendiente en Champions contra Sporting de Lisboa, serán dos juegos consecutivos sin actividad.

Vincent Kompany y la razón de las vacaciones para Luis Díaz

Para el técnico belga, las temporadas que pasó en Inglaterra con Liverpool, son la excusa perfecta para que tenga un descanso en Navidad. "Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia".

Luis Díaz tuvo lindo gesto con hincha del Junior en Alemania y se hizo viral
RELACIONADO

Luis Díaz tuvo lindo gesto con hincha del Junior en Alemania y se hizo viral

Además, el colombiano ha tenido varios viajes hasta territorio americano para los compromisos con la Selección Colombia. "Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mercado de Fichajes

Kevin Cataño, portero revelación de Real Cundinamarca: entre Inter Miami y un grande del FPC

América de Cali

América de Cali mueve su tablero para 2026: lista de salidas, fin de contratos y el primer fichaje a la vista

Lionel Messi

Messi eligió sus favoritos para ganar el Mundial 2026: ¿se acordó de Colombia?

Otras Noticias

Automovilismo

Inmovilizarán más de 20.000 vehículos que aparezcan en este listado de la Secretaría de Movilidad

Las autoridades entregaron seis meses a los ciudadanos para completar un trámite obligatorio y evitar ser sancionado.

Cúcuta

Así quedó el carro del gimnasta olímpico Jossimar Clavo, tras atentado con explosivos en Cúcuta

El deportista y su esposa pasaban en su vehículo cuando fue detonado un explosivo contra unas torres de energía.

Bolivia

Dos manifestantes mueren por disparos durante protesta en Bolivia

La casa de los famosos

Maiker Smith estará en La Casa de los Famosos y así reaccionó Karen Sevillano

Cuidado personal

Beneficios de cantar para la salud de las personas, según especialistas