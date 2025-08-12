Bogotá reporta 18 quemados por pólvora tras la Noche de Velitas

El Instituto Nacional de Salud (INS) reveló las primeras cifras de personas lesionadas por manipulación de pólvora entre el 1 y el 8 de diciembre: en total, se registraron 279 casos en el país.

Lo que se sabe sobre las cifras de quemados

Del total de lesionados, 86 son menores de 18 años. Los territorios con más casos reportados son Antioquia, Bogotá, Cauca y Cali. Además, 14 personas resultaron heridas mientras estaban bajo efectos del alcohol.

La directora del INS, Diana Pava, señaló que, de manera preliminar, 172 de los lesionados corresponden a la Noche de Velitas. Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos asociados al uso de pólvora pirotécnica.

Ciudades reportadas por quemaduras

En Bogotá se reportaron siete menores lesionados, con casos registrados en las localidades de Engativá, Los Mártires y Usme. Además, la Policía Metropolitana ha incautado 1,8 toneladas de pólvora en lo que va de diciembre.

Por otra parte, en el Valle del Cauca se registraron 27 nuevos casos de personas quemadas, de los cuales 13 corresponden a Cali. Las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y prevenir este tipo de incidentes.

En Medellín, durante la noche de Velitas, se presentó un incendio estructural en un apartamento que dejó seis personas lesionadas.

Departamentos con mayor número de casos

Antioquia: 47

Bogotá: 18

Cauca: 16

Cali: 13

Córdoba y Norte de Santander: 13

Atlántico y Nariño: 12

Caldas y Cesar: 11

Boyacá y Magdalena: 10

Cundinamarca: 9

Santander: 8

Barranquilla: 7

Bolívar, Quindío y Risaralda: 5}Buenaventura, La Guajira, Huila, Meta,

Sucre y Tolima: 4

Casanare: 3

Guaviare y Santa Marta: 2

Arauca, Caquetá, Cartagena, Chocó y Putumayo: 1 cada uno

