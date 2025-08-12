CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Brutal choque en Valledupar dejó a un menor muerto atrapado entre latas y dos heridos

El vehículo terminó destrozado tras estrellarse contra un árbol en el barrio Novalito.

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
12:02 p. m.
Un grave siniestro vial se registró en las primeras horas de este lunes 8 de diciembre.

Un grupo de jóvenes protagonizó un fuerte accidente que dejó un fallecido y dos lesionados en una zona residencial del norte de la ciudad.

Grave accidente en Valledupar dejó a un menor muerto

El impacto ocurrió en la carrera Quinta con calle 9D, en pleno barrio Novalito, cuando el automóvil en el que se movilizaban tres personas perdió el control y se estrelló violentamente contra un árbol.

El golpe fue tan severo que partes del vehículo quedaron esparcidas a varios metros.

En el lugar murió un joven de sexo masculino, aparentemente menor de edad, quien sería el conductor del automotor.

Su cuerpo quedó completamente atrapado entre la estructura deformada, lo que obligó a solicitar apoyo inmediato del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, que tuvo que intervenir para rescatar los restos entre las láminas retorcidas.

¿Qué se sabe de los otros presuntos menores que iban en el carro accidentado en Valledupar?

Los dos acompañantes, también al parecer menores, fueron auxiliados por unidades de emergencia y trasladados a una clínica de la ciudad, donde reciben atención médica tras las lesiones sufridas.

Según testigos del sector, el vehículo transitaba de norte a sur cuando se registró el violento choque.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer qué originó el siniestro, pero una de las hipótesis preliminares señala que los jóvenes habrían tomado el carro sin autorización, una versión que está siendo verificada mientras continúan las labores de inspección y recolección de información.

