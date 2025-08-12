CANAL RCN
Internacional

Dos manifestantes mueren por disparos durante protesta en Bolivia

Un enfrentamiento por el bloqueo a un botadero en Colcapirhua dejó dos muertos y varios heridos, mientras la crisis de residuos completa ya 12 días en la región.

AFP - Referencia

AFP

diciembre 08 de 2025
01:34 p. m.
Las tensiones por el bloqueo al botadero municipal de Colcapirhua, en Cochabamba, derivaron este lunes en un enfrentamiento que dejó dos manifestantes muertos por impactos de bala y al menos cuatro personas heridas, dos de ellas en estado crítico, según confirmaron fuentes médicas de la región.

Un conflicto que lleva casi dos semanas sin solución

Desde hace 12 días, la ciudad de Colcapirhua —de unos 66.000 habitantes— enfrenta una acumulación creciente de basura debido a que un grupo de manifestantes mantiene bloqueado el acceso al depósito municipal de desechos.

El reclamo ha sido encabezado por campesinos y habitantes de zonas cercanas, quienes exigen una delimitación clara de los límites del basural, asegurando que una eventual expansión afectaría directamente sus tierras y su calidad de vida.

Medios locales reportaron que durante la mañana de este lunes se produjo un intento de ingreso al botadero por parte de funcionarios municipales. La situación escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento con los manifestantes, al que posteriormente se sumó la policía con el uso de gases lacrimógenos y varias detenciones.

Dos fallecidos por heridas de bala y un silencio oficial

El director del hospital que recibió a los heridos, Julio César Orozco, confirmó que los dos fallecidos eran hombres de 38 y 47 años, ambos con heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax.
Hasta el momento, ni la Policía ni la Fiscalía han emitido declaraciones oficiales sobre las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.

En el hospital permanecen internados cuatro heridos, dos de ellos en estado delicado.

Sin diálogo y con una crisis que se agrava

Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades aún no han logrado establecer un canal de diálogo con los manifestantes.
Según explicó Marioly Álvarez, representante de la Defensoría del Pueblo, no se ha identificado un grupo de dirigentes formalmente designado que permita iniciar una mesa de negociación.

La crisis por la gestión de residuos y el conflicto territorial continúa sin resolución, mientras que la población de Colcapirhua sigue enfrentando la acumulación de basura y el riesgo sanitario que esto implica.

