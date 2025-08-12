Maiker Smith estará en La Casa de los Famosos y así reaccionó Karen Sevillano

Este 7 de diciembre, se revelaron los resultados de las votaciones del séptimo grupo de aspirantes para entrar a La Casa de los Famosos Colombia en su tercera temporada, donde Maiker Smith terminó imponiéndose a sus cinco contrincantes.

El Sebastucho logró darle pelea, por lo que la definición terminó en un 44.4% contra el 43.8%. Tras conocerse los resultados en la emisión de las 7:'00 p.m. de este domingo en Noticias RCN, le dedicó un sentido mensaje al ganador. "Hermano que batallón nos echamos. Felicidades mi rey, el que gana es el que goza".

Así reaccionó Karen Sevillano tras la victoria de Maiker

Karen Sevillano, ganadora de la primera edición del reality del Canal RCN y una de las mejores amigas de Maiker Smith, reaccionó al anuncio de su ingreso a la casa más famosa de Colombia, celebrando con emoción que saliera vencedor en las votaciones.

"Ya volvió Néider a la casa chicas", escribió en Instagram, recordando que su novio Néider García es uno de los principales fanáticos del reality. Además, aplaudió lo que han crecido en redes sociales. "Estaba en once y veía sus videos en un computador prestado. Soy fan".

La emotiva publicación de Maiker Smith tras entrar a La Casa de los Famosos

En las historias de Néider y Leymar Brown, se vio a Maiker celebrando el triunfo. Posteriormente, el creador de contenido publicó un emotivo video en donde muestra cómo ha sido su proceso para hacerse conocido en redes.

RELACIONADO Ibrahim Salem denunció graves amenazas tras polémica con otra creadora de contenido

"Más de 13 años metidos en esto, confiando en nosotros, cambiando nuestra ciudad para seguir creciendo, con momentos buenos, otros no tanto, pero sin dejar de creer en nosotros, con muchas ganas de salir adelante, hoy esas mismas ganas nos tienen en lugares que nunca imaginamos, pero que sabemos que los merecemos, gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y gracias a todos ustedes que creyeron en nosotros desde el día uno, hasta el día de hoy, solo tengo gratitud en mi corazón para todos ustedes".