CANAL RCN
Tendencias

Maiker Smith estará en La Casa de los Famosos y así reaccionó Karen Sevillano

El creador de contenido superó en las votaciones a El Sebastucho por un pequeño porcentaje y es el séptimo participante confirmado.

Maiker Smith Karen Sevillano
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
01:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 7 de diciembre, se revelaron los resultados de las votaciones del séptimo grupo de aspirantes para entrar a La Casa de los Famosos Colombia en su tercera temporada, donde Maiker Smith terminó imponiéndose a sus cinco contrincantes.

¡Confirmada! Ella es la nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026
RELACIONADO

¡Confirmada! Ella es la nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026

El Sebastucho logró darle pelea, por lo que la definición terminó en un 44.4% contra el 43.8%. Tras conocerse los resultados en la emisión de las 7:'00 p.m. de este domingo en Noticias RCN, le dedicó un sentido mensaje al ganador. "Hermano que batallón nos echamos. Felicidades mi rey, el que gana es el que goza".

Así reaccionó Karen Sevillano tras la victoria de Maiker

Karen Sevillano, ganadora de la primera edición del reality del Canal RCN y una de las mejores amigas de Maiker Smith, reaccionó al anuncio de su ingreso a la casa más famosa de Colombia, celebrando con emoción que saliera vencedor en las votaciones.

"Ya volvió Néider a la casa chicas", escribió en Instagram, recordando que su novio Néider García es uno de los principales fanáticos del reality. Además, aplaudió lo que han crecido en redes sociales. "Estaba en once y veía sus videos en un computador prestado. Soy fan".

La emotiva publicación de Maiker Smith tras entrar a La Casa de los Famosos

En las historias de Néider y Leymar Brown, se vio a Maiker celebrando el triunfo. Posteriormente, el creador de contenido publicó un emotivo video en donde muestra cómo ha sido su proceso para hacerse conocido en redes.

Ibrahim Salem denunció graves amenazas tras polémica con otra creadora de contenido
RELACIONADO

Ibrahim Salem denunció graves amenazas tras polémica con otra creadora de contenido

"Más de 13 años metidos en esto, confiando en nosotros, cambiando nuestra ciudad para seguir creciendo, con momentos buenos, otros no tanto, pero sin dejar de creer en nosotros, con muchas ganas de salir adelante, hoy esas mismas ganas nos tienen en lugares que nunca imaginamos, pero que sabemos que los merecemos, gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y gracias a todos ustedes que creyeron en nosotros desde el día uno, hasta el día de hoy, solo tengo gratitud en mi corazón para todos ustedes".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

La Solar 2026: Medellín promete dos días de música y más de 35 artistas en escena

Viral

¿Vale la pena un romance en el trabajo? Las reglas clave para no poner en riesgo el empleo

Karol G

¿A qué hora es 'La Premiere' de Karol G? Hay trasmisión exclusiva del Canal RCN

Otras Noticias

Quemados con pólvora

Bogotá reporta 18 quemados por pólvora tras la Noche de Velitas

Tras la celebración del Día de las Velitas, el país registró 279 personas lesionadas por el uso de pólvora. Estas fueron las ciudades con más casos reportados.

Mercado de Fichajes

Kevin Cataño, portero revelación de Real Cundinamarca: entre Inter Miami y un grande del FPC

El portero de 22 años confirmó diálogos con equipo del fútbol colombiano, mientras se habla de un inminente paso a la MLS.

Cuidado personal

Beneficios de cantar para la salud de las personas, según especialistas

Energías Renovables

¿Cuánto vale instalar paneles solares en casa? Esto se ahorraría en la factura de energía

Terremoto

Japón en alerta: tsunami podría golpear la costa tras devastador sismo de magnitud 7,6