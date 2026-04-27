La Gran Encuesta: intención de voto de los colombianos de cara a la primera vuelta presidencial

Haga clic en la siguiente imagen para conocer la ficha técnica y los resultados de La Gran Encuesta:

En las próximas elecciones presidenciales tiene Ud. intención de votar y, en ese caso, ¿por qué candidato votaría?

Iván Cepeda 36%

Abelardo de la Espriella 21%

Paloma Valencia 13%

Claudia López 3%

Sergio Fajardo 2%

Santiago Botero 0.8%

Miguel Uribe Londoño 0.6%

Luis Gilberto Murillo 0.4%

Clara Eugenia López 0.3%

Carlos Caicedo 0.2%

Mauricio Lizcano 0.1%

Sondra Macollis 0.1%

Roy Barreras 0.0%

Gustavo Matamoros 0.0%

En blanco 5 %

No votaría 6%

NS/NC 11%

Preferencia de candidato vicepresidencial

De los siguientes candidatos a vicepresidente, ¿cuál de ellos preferiría?

Aida Marina Quilcué 32%

José Manuel Restrepo 19%

Juan Daniel Oviedo 15%

Edna Cristina Bonilla 2%

Leonardo Humberto Huerta 2%

Carlos Fernando Cuevas 0.8%

María Consuelo del Río 0.6%

Luz María Zapata 0.5%

Luisa Fernanda Villegas 0.5%

Martha Lucía Zamora 0.2%

Nelson Javier Alarcón 0. 1%

Pedro Luis de la Torre 0.1%

Leonardo Karam Helo 0.1%

Mila María Paz Campaz 0.1%

Ninguno 16%

NS/NC 12%

Posibles escenarios para una segunda vuelta presidencial

A los encuestados se les plantearon algunos posibles escenarios de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026.

En cada caso, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted.

A. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Iván Cepeda 46%

Abelardo de la Espriella 35%

Votaría en blanco 9%

No votaría 6%

NS/NC 4%

B. Paloma Valencia e Iván Cepeda

Iván Cepeda 44%

Paloma Valencia 37%

Votaría en blanco 8%

No votaría 7%

NS/NC 3%

C. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella 28%

Paloma Valencia 23%

Votaría en blanco 25%

No votaría 20%

NS/NC 4%

Ficha técnica