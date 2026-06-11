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Vuelve el arancel global del 10% que anunció en febrero la administración Trump

En un golpe a su política económica, meses atrás, la Corte Suprema echo abajo la mayor parte de los aranceles que el republicano impuso a otros países.

Foto: AFP
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AFP

junio 11 de 2026
07:50 p. m.
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El Gobierno Trump podrá seguir cobrando el arancel global del 10% que anunció en febrero de 2026, mientras se resuelve su futuro en las cortes. Así lo determinó el jueves 11 de junio el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, al extender la suspensión de una medida previa que había calificado de ilegal este gravamen aduanero.

Para la administración republicana, el fallo representa un espaldarazo clave en su estrategia legal. El tribunal de alzada argumentó que “el gobierno federal ha demostrado suficientemente que probablemente tendrá éxito sobre el fondo del asunto”.

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Arancel del 10% estará vigente hasta julio:

La batalla judicial cobró fuerza en mayo pasado, cuando el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos emitió un fallo que prohibía la aplicación de estos impuestos aduaneros al reducido grupo de demandantes.

Ante este escenario, el equipo de Donald Trump interpuso un recurso que derivó en la intervención del tribunal de apelaciones, que ya había otorgado un alivio temporal a la Casa Blanca y ahora ha decidido prolongarlo.

Sin embargo, tributo del 10% —amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974— tiene los días contados, dado que expirará a finales de julio a menos que el Congreso estadounidense decida extenderlo. Anticipándose a este plazo, el entorno del mandatario ya ha puesto en marcha diversas maniobras y gestiones institucionales con el objetivo de diseñar e implementar una nueva estructura de aranceles que resulte mucho más duradera.

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Corte Suprema anuló gran parte de los aranceles de Trump a países extranjeros:

La imposición de un arancel global del 10% ocurrió en febrero, apenas unas semanas después de que la Corte Suprema de Justicia le propinara un duro golpe al Ejecutivo al anular la gran mayoría de sus aranceles generales.

Dicho revés judicial amenazó directamente una de las principales insignias de la agenda económica de Trump en este, su segundo mandato en la Casa Blanca, y convirtió la actual disputa en los tribunales en un asunto de máxima prioridad para el republicano.

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