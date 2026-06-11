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Dos de los cuatro secuestrados en Segovia, Antioquia, vuelven a la libertad

Las autoridades sugieren que el Clan del Golfo estaría tras el secuestro y la quema del vehículo en el que se desplazaban.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
07:14 p. m.
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En Segovia, Antioquia, volvieron a la libertad dos de las cuatro personas que fueron secuestradas cuando se movilizaban en una camioneta de alta gama por el sector rural de Mina Vieja.

Los habitantes de Segovia, ubicado muy cerca de Remedios, en el nordeste antioqueño, viven en medio de la disputa de integrantes de las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo por las rentas criminales.

Aunque el último secuestro registrado en el sector resulta confuso, incluso para las autoridades, se cree que el Clan del Golfo sería responsable, al igual que de la quema del vehículo en el que viajaban.

Incineran vehículo de alta gama y secuestran a sus ocupantes en Segovia, Antioquia
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Aún faltan dos personas por ser liberadas:

La identidad de los secuestrados no ha sido revelada, pero se sabe que uno de ellos, dedicado a la minería en la región, ya se encuentra junto a su familia.

Sin embargo, en manos del grupo criminal aún estarían dos personas. Una de ellas sería el conductor del vehículo en el que fueron interceptadas hace más de 24 horas.

Disidencias incineraron dos viviendas, mataron a tres personas y secuestraron a otra en Remedios, Antioquia
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Autoridades hacen un llamado de urgencia al Gobierno Nacional:

Al conocer la noticia del secuestro, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que “para un poblador en lo más disperso, en la ruralidad del nordeste de Antioquia, es muy difícil saber qué hacer cuando pasa un bandido enfusilado y le exige algo y al otro día pasa otro y lo señala de colaborador del que estuvo el día anterior”.

Un padecimiento al que también se enfrentan los habitantes del casco urbano. Y es que, según comentó el personero de Segovia, Hambler Patiño, en diálogo con Noticias RCN, si bien los casos de hurto a los mineros en la zona rural han aumentado en un 600%, en el casco urbano los integrantes de grupos criminales se pasean a sus anchas.

“Está muy bien que pongan los carteles y ofrezcan recompensas, pero si no hay acciones inmediatas en la zona, esto va a seguir pasando”, lamentó.

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