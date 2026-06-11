Mhoni Vidente rompió el silencio y reveló cómo le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó a jugarse este 11 de junio, a partir de las 2:00 de la tarde.

En el Estadio Ciudad de México, 'El Tri' le ganó 2-0 a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Mientras tanto, la Selección Colombia ya llegó a territorio mexicano y debutará el próximo 17 de junio, en el Estadio Ciudad de México, vs. Uzbekistán, a las 9:00 de la noche.

En medio de esa realidad, Mhoni Vidente realizó una nueva predicción y reveló cuál sería el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026, que se está llevando a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

De acuerdo con las cartas leídas por Mhoni Vidente en El Heraldo, la Selección Colombia, junto a la de México, serán las revelaciones de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, de acuerdo a sus visiones, la 'tricolor' no lograría llegar a la final debido a que, según ella, la final sería disputada por dos seleccionados europeos.

¿Cuáles son las selecciones candidatas a ganar el Mundial, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente, en una predicción que hizo en el inicio de junio, aseguró que las candidatas a ganar el Mundial 2026 serían Francia, España y Portugal.

Asimismo, la reconocida vidente radicada en México puso en cuarto escalón a la Argentina de Lionel Messi, aunque volvió a hacer énfasis en que lo más probable es que la final la disputen dos selecciones europeas.

Así será el calendario de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Los tres partidos de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa del Mundo se jugarán en las siguientes fechas y horarios: