Blessd fue imputado por presunto secuestro extorsivo: ¿Qué ocurrió en la audiencia?

El cantante Blessd está afrontando un proceso ante la justicia por presunto secuestro extorsivo. Los hechos se remontan a hace cuatro años, concretamente el 1 de junio de 2022.

Resulta que Andrés Felipe Sánchez, quien ha ganado fama por imitar artistas de reggaetón, supuestamente fue citado junto a Jéfferson Sánchez, un imitador de Blessd; para firmar un contrato.

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¿Cuáles son los hechos?

La FM reveló que el señalado encuentro se habría dado en un estudio de grabación en Medellín. Sin embargo, ambos denunciaron que presuntamente fueron amenazados para firmar un documento con el que se comprometían a no imitar a Blessd.

El caso no había tenido avances hasta que la Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos para el martes 9 de junio. No obstante, una serie de obstáculos administrativos obligaron a cancelarla y aplazarla.

Cabe mencionar que Blessd no es el único señalado, debido a que también están su manager Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Arboleda.

Blessd no aceptó cargos

Este jueves 11 de junio, finalmente se pudo realizar la audiencia. La FM conoció que inició a las 9:00 a.m. y concluyó hasta las 2:00 p.m. En ese tiempo, el fiscal presentó los detalles del caso y el rol que presuntamente tuvo el artista.

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Tras esto, la defensa de Blessd y los otros señalados pudo responder. Con respecto a los argumentos de la Fiscalía, el abogado del cantante afirmó que los hechos no permitirían concluir que hubo un secuestro.

El ente acusador le solicitó al juez que impusiera medida de aseguramiento, pero no se decidió. Al final, los cuatro fueron imputados por presunto secuestro extorsivo y ninguno aceptó los cargos.

La defensa de Blessd, representada por la firma Arango Trespalacios, asegura que el cantante no estuvo en la mencionada reunión y que el caso inclusive estuvo a punto de ser archivado.