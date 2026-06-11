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Mujer casi provoca una tragedia tras empujar a una guarda de seguridad en estación del MIO

El hecho quedó registrado en video. La guarda fue empujada por la plataforma en donde se estacionan los vehículos.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
07:17 p. m.
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Una usuaria violenta por poco causa una tragedia en la tarde de este jueves 11 de junio en una estación del MIO en Cali.

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El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y mostró que, en lo que pareció ser un hecho de intolerancia, la usuaria empujó a una guarda de seguridad por la plataforma en la estación Buitrera.

¿Qué ocasionó la discusión?

La mujer, quien vestía una camiseta azul y estaba paseando a un perro, tuvo una fuerte discusión con la vigilante que se encontraba en la plataforma. Después de que pasara el bus y ante los ojos de los otros pasajeros que esperaban, la empujó.

A pesar de que el hecho no pasó a mayores, varias personas se acercaron a la mujer para reprocharle su comportamiento. Al final, siguió su camino con el canino como si nada hubiese pasado.

La información preliminar apunta que lo que ocasionó la molestia de la mujer es que, al parecer, le llamaron la atención porque el perro no tenía bozal, según pudo conocer el diario El País de Cali.

Otros hechos de intolerancia en el MIO

Los casos de intolerancia en el servicio público de la capital vallecaucana han generado preocupación en los ciudadanos. Uno de los más recientes se dio a mediados de marzo.

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En aquella ocasión, dos mujeres tuvieron una pelea por una silla. Lo que podía quedar en una discusión desencadenó un intercambio de golpes. La intervención de las autoridades permitió separarlas e impedir que pasara a mayores y les impusieron un comparendo.

Otro suceso ocurrió en diciembre de 2025, cuando una persona transgénero atacó a un pasajero por la silla. La Policía precisó que al parecer la víctima se ubicó en el mismo asiento y eso ocasionó la intolerancia.

El pasajero salió del bus, aunque con dolores en el pecho. Las autoridades llegaron a los pocos minutos y, si bien pudieron llevarlo a un centro médico, falleció por la gravedad.

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