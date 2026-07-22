¿Quién es alias ‘Pocho’? Este es el prontuario de uno de los criminales más peligrosos de Antioquia

El miércoles 8 de abril de 2026, ocurrió un grave hecho en la cárcel de Itagüí, donde están recluidos algunos de los cabecillas más peligrosos de Medellín y el resto de Antioquia.

La concejal Claudia Carrasquilla reveló que se llevó a cabo una excéntrica parranda vallenata que contó con la presencia del popular artista Nelson Velásquez. La presentación habría tenido un valor de 500 millones y costeada por los reclusos.

De la parranda en Itagüí al posible traslado a Palmira

Este miércoles 22 de julio, más de tres meses después, Noticias RCN reveló en exclusiva más detalles. Detrás de la fiesta presuntamente estuvo Paulo Andrés Torres Flórez, conocido como alias Pocho.

Después de la fiesta, se ordenó trasladarlo de Itagüí a la cárcel de Girón, Santander. De acuerdo con los registros, este traslado se llevó a cabo en mayo. Posteriormente, ‘Pocho’ recibió el beneficio del polémico ‘estímulo de buena conducta’.

Acto seguido, se habría autorizado llevarlo a la cárcel de Palmira. Ahí está la polémica, por el hecho de que en el sistema del Inpec no se registra el movimiento que estaba contemplado para el 11 de julio. Sin embargo, altas fuentes aseguran que sí se dio.

Los extensos antecedentes del cabecilla

Entonces, queda la duda en torno al paradero de ‘Pocho’. Ahora bien, ¿quién es este hombre? El caso causa atención porque se trata de uno de los cabecillas más peligrosos en Medellín.

A lo largo de más de 10 años, centró su accionar delictivo en la comuna 13 de Medellín, donde ejercía como máximo cabecilla de La Agonía. Esta estructura hizo que San Javier fuera el epicentro de asesinatos, desplazamientos forzados, venta de droga y extorsiones contra comerciantes.

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Su accionar delictivo lo hizo ser también uno de los delincuentes más buscados en el Valle de Aburrá. Con el paso del tiempo, quedó con el control de la producción y comercialización de sustancias, principalmente bazuco y perico.

En 2019 lo capturaron y empezó su travesía entre cárceles. Además de estar en la Itagüí, estuvo en la de Cómbita, La Tramacúa y Popayán. Su arribo al centro penitenciario antioqueño se dio en diciembre de 2022.

Un dato no menor es que era la segunda vez en la que quedaba tras las rejas. Se recuerda que en 2011 estuvo recluido en Bellavista. A ‘Pocho’ lo condenaron a 36 años y 10 meses de cárcel por el asesinato de Liliana Patricia Cataño, crimen ocurrido en 2017.