¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 22 de julio de 2026! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha advertido nuevos temblores en el país durante este 22 de julio de 2026.

¿Dónde se han sentido? ¿Cuáles han sido sus magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 22 de julio de 2026

7:04 p.m.

Epicentro: Bojayá, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 51 de Bojayá (Chocó) y a 52 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 22 de julio de 2026?

2:15 a.m.

Epicentro: El Banco, Magdalena.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de El Banco (Magdalena), a 7 de El Peñón (Bolívar) y a 11 de San Martín de Loba (Bolívar).

2:48 a.m.

Epicentro: Ayapel, Córdoba.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 33 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Jacinto del Cauca (Bolívar), a 23 de Nechí (Antioquia) y a 27 de Ayapel (Córdoba).

3:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

5:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

5:26 a.m.

Epicentro: Algeciras, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Gigante (Huila), a 22 de Algeciras (Huila) y a 28 de Hobo (Huila).

9:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

2:30 p.m.

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Guadalajara de Buga (Valle Del Cauca), a 8 de San Pedro (Valle del Cauca) y a 16 de Yotoco (Valle del Cauca).

2:43 p.m.

Epicentro: El Tambo, Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de El Tambo (Cauca), a 34 de Argelia (Cauca) y a 42 de López de Micay (Cauca).

3:30 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

4:51 p.m.

Epicentro: El Tambo, Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de El Tambo (Cauca), a 36 de Argelia (Cauca) y a 40 de López de Micay (Cauca).