Cárcel para auxiliar de enfermería que habría abusado sexualmente de una paciente en Bogotá

Un auxiliar de enfermería habría abusado de una paciente hospitalizada en Bogotá. En las últimas horas, lo enviaron a prisión.

Nelson Fabián Sáenz Santamaría es un auxiliar de enfermería que trabajaba en un centro asistencial en Bogotá. Al parecer, el 18 de junio habría cometido los vejámenes contra una mujer de 59 años que tenía limitaciones físicas y cognitivas.

Paciente no podía oponerse por su condición médica

La Fiscalía aseguró que este hombre le habría sacado provecho a su cargo y al estado de indefensión de la paciente. La mujer no podía oponer resistencia, por lo que Sáez presuntamente la agredió sexualmente en el pabellón de cuidados crónicos y paliativos.

A través de videos, entrevistas e inspección judicial, se conocieron detalles de este aberrante caso. En el material probatorio está incluido el momento en el que Sáenz habría entrado a la sala para cometer los abusos. Para ese momento, él era el especialista en salud responsable del cuidado.

Auxiliar de enfermería era el cuidador en el centro médico

Tras la captura, un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo incapaz de resistir agravado. El hombre no lo aceptó y el juez ordenó enviarlo a prisión.

“El hombre presuntamente esperó el momento en el que la víctima se encontraba sola durante la noche para atacarla”, enfatizó el ente acusador sobre el señalado accionar de Sáenz.

A inicios de 2026, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) presentó un grave informe: cada 16 minutos, una persona fue víctima de violencia sexual en Colombia. Para llegar a esta conclusión, tomó como referencia el periodo de enero a septiembre de 2025.

En esos nueve meses, se registraron 24.853 casos relacionados con delitos sexuales (0.6 % más que el mismo intervalo de 2024). A nivel más detallado, las cifras mostraron que los hechos se registraron mayormente a la medianoche.