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Exclusiva | ¿Dónde está alias Pocho? Las dudas alrededor del supuesto traslado de Girón a Palmira

Noticias RCN revela en exclusiva las inconsistencias en torno a los documentos y la versión de altas fuentes acerca de la ubicación de Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho.

María Fernanda Correa

julio 22 de 2026
07:19 p. m.
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Hace algunos meses, hubo polémica por la parranda vallenata que se llevó a cabo en la cárcel de Itagüí, donde están recluidos varios cabecillas de grupos delincuenciales.

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Noticias RCN revela en exclusiva que detrás de esa fiesta habría estado alias Pocho, temido cabecilla que sembró el terror en la comuna 13 de Medellín y quien tiene una condena de 36 años.

¿Quién es alias Pocho? Cabecilla que generó terror en Medellín

Durante más de 15 años, su nombre impuso miedo en Medellín. Siendo el máximo cabecilla de La Agonía, convirtió a San Javier en escenario de una estructura criminal que sembró violencia y controló rentas ilegales.

Su rostro llegó a estar en el cartel de los más buscados en el Valle de Aburrá. Las autoridades lo vincularon con una organización señalada de cometer homicidios, desplazamientos forzados, tráfico de estupefacientes y extorsiones.

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Con base en las investigaciones, ‘Pocho’ tenía el control de la producción y comercialización de drogas como bazuco y perico. Su prontuario judicial acumulaba delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de fuga de presos.

En marzo de 2019 terminó su carrera criminal tras ser capturado. La noticia fue celebrada por el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró en su cuenta de X que se trataba de un golpe contundente contra las estructuras delincuenciales de la ciudad.

Un mes después de la parranda, dieron la orden de trasladarlo a la cárcel de Girón en Santander. Sin embargo, por una figura llamada ‘estímulo de buena conducta’, lo movieron a la cárcel de Palmira.

Las versiones se contradicen: ¿’Pocho’ sigue en Girón o fue llevado a Palmira?

Altas fuentes consultadas por Noticias RCN y de acuerdo con documentos, no aparece registro de su ingreso a esa última cárcel mencionada. Entre esos dos movimientos, de Girón a Palmira, hay una pregunta que nadie responde: ¿Dónde está alias Pocho?

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Como medida de seguridad, las autoridades ordenaron su traslado desde la cárcel de Itagüí. El procedimiento se concretó el 8 de mayo de 2026, cuando se registró la entrada a la de Girón.

Noticias RCN conoció que el 26 de junio hubo una resolución registrada en el sistema del Inpec que ordenó el nuevo traslado, el cual estaba programado para el 11 de julio.

Sin embargo, al revisar el estado de ingreso, aparece un dato que llama la atención: el sistema registra ‘pendiente en espera’. Es decir, ‘Pocho’ no habría sido recibido oficialmente en la cárcel de Palmira.

La respuesta oficial es que este hombre se encuentra recluido en Girón, pero esa versión contrasta con la información obtenida por Noticias RCN. Fuentes de alta credibilidad aseguraron que salió en un vehículo institucional del Inpec, bajo custodia y con protección de grupos especiales de la entidad.

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