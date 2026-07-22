Murió reconocida estrella del fútbol: fue cercana a Faustino Asprilla

El fútbol mundial está de luto porque murió una de las grandes estrellas de Inglaterra.

Kevin Keegan, que no solo se destacó como jugador ganando dos balones de oro, sino que también como director técnico, falleció el pasado 20 de julio de 2026, a sus 75 años.

Como futbolista, Kevin Keegan jugó en Scunthorpe United, Liverpool, Hamburgo, Southampton, Newcastle y anotó 204 goles en 508 partidos.

Mientras tanto, como director técnico hizo parte del Newcastle, donde dirigió a Faustino Asprilla, pero también defendió los colores del Fulham, la Selección de Inglaterra y el Manchester City.

La muerte de Kevin Keegan fue confirmada por sus familiares y, posteriormente, Faustino Asprilla escribió un sentido mensaje de luto.

Este fue el sentido mensaje de Faustino Asprilla tras la muerte de Kevin Keegan, la estrella del fútbol inglés

"Hoy es un día que jamás quise que llegara. Me duele profundamente enterarme del fallecimiento de Kevin Keegan. Para mí, Kevin no era solo un entrenador de fútbol, sino la persona que me introdujo a la Premier League y me hizo enamorarme de la hermosa ciudad de Newcastle. Con su pasión, fe y amor por el deporte inspiró a muchísimas personas, incluyéndome a mí", escribió Faustino Asprilla.

"Hoy, Newcastle ha perdido a una verdadera leyenda, y el mundo del fútbol ha perdido a uno de sus más grandes caballeros. Tengo el corazón apesadumbrado y, sinceramente, no puedo expresar con palabras la tristeza que siento por esta noticia. Gracias, Kevin, por todo lo que diste al Newcastle United, al fútbol y a aficionados como yo. Tu legado perdurará para siempre. Descansa en paz, nunca te olvidaremos", agregó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Kevin Keegan, el dos veces Balón de Oro?

Kevin Keegan murió a raíz de un cáncer de estómago que le diagnosticaron a inicios del 2026.

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El oriundo de Armthorpe, Inglaterra, se sometió a los tratamientos correspondientes, pero su enfermedad llegó a una etapa cuatro y desmejoró su estado de salud paulatinamente.