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El drástico bajón en el valor de mercado de James Rodríguez tras rescindir con Minnesota United y disputar el Mundial

El colombiano salió del club estadounidense y ahora busca nuevo equipo para lo que resta de este 2026.

James
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 22 de 2026
07:12 p. m.
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El mercado de fichajes vuelve a situar a James Rodríguez en el centro de la conversación futbolística global, aunque esta vez por razones muy alejadas de las astronómicas cifras que protagonizó en el pasado.

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Tras rescindir su vínculo con Minnesota United de la MLS y culminar su participación con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cotización del cucuteño ha sufrido un desplome sin precedentes.

El bajón en el mercado de James Rodríguez

De acuerdo con las últimas actualizaciones de las plataformas especializadas en valores de transferencia, la ficha del volante zurdo cotiza actualmente en una cifra irrisoria para un futbolista de su recorrido: apenas 1,5 millones de euros.

El contraste no podría ser más marcado. Tras ser el Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, el Real Madrid desembolsó cerca de 80 millones de euros por su pase, situándolo en la cúspide del balompié internacional.

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Hoy, doce años y varios clubes después —incluidos Bayern Múnich, Everton, Olympiacos, São Paulo y Rayo Vallecano—, la realidad económica del talentoso volante refleja el inevitable peso del tiempo y la inestabilidad de sus últimas campañas a nivel de clubes.

¿Cuál será el próximo destino de James Rodríguez?

Pese a su bajo costo en el mercado y su condición de agente libre, el fichaje de James Rodríguez no deja de ser un reto para cualquier directiva.

Si bien la inversión por la transferencia es nula, sus aspiraciones salariales y su histórico de regularidad en torneos de clubes siguen siendo el principal punto de discusión.

Hasta el momento el único club que ha sonado para contratar al cafetero ha sido la Lazio de Italia, que según el periodista Rudy Galletti estaría interesado en él y en otras figuras para reforzar el mediocampo.

 

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