Hermano de Michael Jackson fue secuestrado por el ELN en los 90: esta es la historia

En la historia de la música, Michael Jackson tiene un capítulo especial y no por nada fue bautizado como el ‘Rey del Pop’.

La carrera de Jackson comenzó cuando era un niño e integró The Jackson 5, grupo musical integrado con sus hermanos y hermanas, quienes eran dirigidos por su papá Joseph Jackson.

¿Quién es Randy Jackson?

Fue a finales de los 70 cuando Jackson comenzó su carrera en solitario, la cual despegó al poco tiempo. Después del exitoso álbum Off The Wall, durante los años 80 dominó la industria musical con las producciones de Bad y Thriller.

A mediados de 1971, cuando Michael aún pertenecía al grupo, ingresó Randy Jackson. Su presencia tomó forma cuando reemplazó tres años después a Jermaine Jackson, el tercer hermano.

Si bien The Jackson 5 se fueron desintegrando con el paso de las décadas, el mundo pudo apreciar una última función en 2001 cuando se reunieron en el Madison Square Garden, tiempo en el que Michael ya era estrella.

Al igual que el ‘Rey del Pop’, Randy se volvió solista y formó Randy & The Gypsys. Fue en 1993, a los 31 años, cuando ocurrió un inusual hecho: fue secuestrado por el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia.

¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado?

En su biografía, cuenta que iba a visitar a un amigo en Colombia, cuando fue interceptado en un retén ilegal del ELN. Lo secuestraron con fines extorsivos por un lapso de ocho horas aproximadamente.

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Sin embargo, Randy no dijo que era hermano de Michael Jackson, sino un humilde evangelista jamaiquino en una misión religiosa por el continente. Después de ser liberado, se contactó con la embajada de Estados Unidos en Colombia y volvió a su país.

En la prensa se conoció en su momento que el secuestro se dio en Saravena, Arauca; y Randy habría viajado para visitar a Alejandra Martínez, quien fue su pareja.