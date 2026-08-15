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¿Qué busca el Plan Marshall que propone Abelardo De La Espriella para el Chocó?

Plan Marshall para Chocó: qué es y qué pretende el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Abelardo de la Espriella
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
07:58 a. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella planteó un Plan Marshall para el Chocó como parte de la reconstrucción del departamento tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia. La propuesta busca convertir la emergencia en un punto de partida para impulsar obras, vivienda y desarrollo en una de las regiones más afectadas.

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La idea fue presentada durante la visita del mandatario al Chocó, donde habló de la necesidad de una intervención especial del Estado para atender los daños provocados por el sismo y, al mismo tiempo, enfrentar problemas estructurales que el departamento arrastra desde hace años.

“En medio de esta terrible tragedia, es una oportunidad para el Chocó”, dijo De la Espriella al explicar su propuesta.

¿En qué consiste el Plan Marshall original?

El nombre utilizado por el Gobierno colombiano hace referencia al Plan Marshall, una estrategia de Estados Unidos implementada después de la Segunda Guerra Mundial para contribuir a la recuperación económica de Europa Occidental.

El programa, cuyo nombre oficial fue European Recovery Program, fue impulsado por el entonces secretario de Estado estadounidense George C. Marshall. Su objetivo era apoyar la recuperación de países europeos devastados por la guerra mediante recursos destinados a reactivar sus economías y reconstruir su capacidad productiva.

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Entre 1948 y 1952, Estados Unidos destinó miles de millones de dólares al proceso de recuperación europea. La iniciativa no se limitó a reparar infraestructura: también buscó estimular la producción, el comercio y la estabilidad económica de los países participantes.

Por eso, cuando se habla de un “Plan Marshall” para una región, generalmente se hace referencia a un programa amplio y extraordinario de reconstrucción y recuperación, más allá de atender únicamente los daños inmediatos de una emergencia.

¿Qué propone hacer el Gobierno en el Chocó?

La propuesta planteada por De la Espriella apunta a establecer un plan especial para el departamento, con énfasis en desarrollo, infraestructura, viviendas y recuperación de las zonas afectadas.

En medio de esta terrible tragedia, es una oportunidad para el Chocó; quiero proponer un plan especial, un Plan Marshall para el Chocó porque ha sido abandonado a su suerte por el centralismo y el poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la patria milagro a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece, mencionó.

El presidente aseguró que permanecerá atento a las obras que deberán realizarse y a las viviendas que tengan que ser reparadas o reconstruidas.

Este es un departamento fundamental para el gobierno de la patria milagro. Hay que meterle la mano al Chocó y a estos departamentos que han sido abandonados a su suerte y que merecen que el Estado haga presencia, afirmó.

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La propuesta aparece mientras las autoridades continúan atendiendo las consecuencias del terremoto, cuyo epicentro estuvo cerca de San José del Palmar.

Vamos a hacer un plan especial para el Chocó. Tenemos la disposición para implementar un plan especial que permita traerle a este departamento desarrollo, progreso y futuro. Estaré viniendo seguido, estaré atento a las obras y viviendas que debemos hacer o reparar, concluyó.

Por ahora, el Gobierno ha presentado el concepto de “Plan Marshall para el Chocó” como una propuesta de reconstrucción y desarrollo. Los detalles sobre su financiación, alcance, obras específicas, cronograma y entidades responsables todavía deberán definirse.

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