Este es el país donde vivirá Falcao tras salir de Millonarios: "Hay que organizarse"

Radamel Falcao García confirmó una decisión personal que marca el inicio de una nueva etapa tras su salida de Millonarios. El delantero colombiano reveló que se radicará con su familia en Panamá, mientras define con calma qué hará con su carrera.

¿Dónde vivirá Radamel Falcao con su familia?

El ‘Tigre’ contó que Panamá será su nuevo lugar de residencia junto a su esposa y sus cinco hijos. La decisión, según explicó, responde principalmente a un proyecto familiar que venían preparando desde hace varios meses.

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Es una decisión de vida, una decisión familiar de venir, residir acá en Panamá. Llevamos poco tiempo realmente, pero ya organizando desde hace varios meses, acostumbrándonos, explicó Falcao durante su visita al estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez.

El colombiano fue invitado especial, junto a Fredy Guarín, al ‘Derbi de la Chorrera’, partido amistoso en el que San Francisco derrotó 2-1 a Club Atlético Independiente.

Falcao aprovechó su presencia en Panamá para hablar de esta nueva etapa y reconoció que actualmente su prioridad está lejos de tomar decisiones apresuradas sobre el fútbol.

Ahora estoy organizando mi vida, he tenido poco tiempo como para pensar en otra cosa que no sea mi familia, señaló.

La decisión llega después de su salida de Millonarios, donde no pudo continuar por asuntos relacionados con los impuestos. Posteriormente, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia tuvo participación como comentarista durante el Mundial 2026.

¿Falcao jugará en el fútbol de Panamá?

La presencia de Falcao en el partido volvió a alimentar las versiones que lo relacionan con San Francisco FC. Sin embargo, el propio delantero se encargó de ponerle freno a esa posibilidad, al menos por ahora.

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El club panameño ya había desmentido anteriormente que existiera un acuerdo para incorporar al colombiano como jugador.

Falcao explicó que mantiene una buena relación con el presidente de San Francisco y que el dirigente incluso le ha ofrecido el club para cualquier proyecto que quiera emprender. Sin embargo, todavía no contempla una decisión deportiva.

Tengo cinco hijos y hay que organizarse, eso lleva tiempo. Entiéndeme, no es fácil, comentó.

Tampoco confirmó que el retiro sea su siguiente paso. El atacante aseguró que está viviendo esta etapa con tranquilidad y que el futuro dependerá de cómo avance su nueva vida en Panamá.

Por ahora, el ‘Tigre’ parece tener una prioridad definida: instalarse junto a su familia y tomarse el tiempo necesario antes de decidir si continuará jugando profesionalmente o emprenderá un nuevo camino.