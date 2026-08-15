¿Cuándo vuelven a clases los colegios de Cali tras el terremoto? Esta es la fecha

El regreso a clases en Cali después del terremoto del 10 de agosto tendrá una particularidad: no todas las instituciones educativas oficiales necesariamente retomarán las actividades bajo el mismo esquema.

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La Secretaría de Educación Distrital estableció que los estudiantes regresarán a partir del 24 de agosto, pero la modalidad dependerá de las condiciones encontradas en cada sede.

La decisión se tomó mientras avanzan las evaluaciones de infraestructura en los colegios que reportaron daños. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, 89 instituciones educativas oficiales y 214 sedes han informado algún tipo de afectación tras el sismo.

Para determinar qué espacios pueden utilizarse, la Secretaría dispuso 10 cuadrillas integradas por ingenieros estructurales y arquitectos. Los equipos realizan recorridos por las instituciones, verifican las condiciones de las edificaciones, identifican eventuales riesgos y establecen cuáles áreas pueden habilitarse.

Esto significa que el regreso previsto para el 24 de agosto no implica una reapertura presencial uniforme de todos los colegios. La ruta contempla tres posibilidades: modalidad presencial, virtual o híbrida, dependiendo de la situación particular de cada comunidad educativa.

¿Cuándo regresan los estudiantes a clases en Cali?

Las clases con estudiantes están programadas para comenzar el 24 de agosto en las sedes que sean habilitadas, bajo la modalidad que corresponda después de las evaluaciones técnicas. Antes de esa fecha, las instituciones desarrollarán la Semana de Desarrollo Institucional entre el 18 y el 21 de agosto.

Durante ese periodo también se organizarán aspectos relacionados con la continuidad del servicio educativo. La Secretaría contempla ajustes en las guías y en los proyectos educativos institucionales (PEI), además de la reorganización de servicios como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar y el aseo.

La planeación también incluye las acciones necesarias para recuperar, habilitar o reconstruir los espacios que presenten afectaciones. El calendario académico de las instituciones oficiales de Cali tiene previsto finalizar el viernes 4 de diciembre de 2026.

El proceso de reapertura ocurre en medio de una emergencia que dejó importantes daños en la ciudad. Según la información suministrada por la Alcaldía, el terremoto ocasionó más de 100 viviendas colapsadas, 45 estructuras colapsadas y más de 800 estructuras averiadas, además de cerca de 90 personas rescatadas.

En cuanto a las víctimas, los datos proporcionados señalan que Cali registra cerca de 100 personas fallecidas, más de 1.200 heridas y más de 100 desaparecidas. En todo el país, el balance asciende a casi 300 fallecidos, según la información entregada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

¿Cómo están evaluando los colegios de Cali después del terremoto?

La Secretaría de Educación activó el plan de respuesta desde las primeras horas posteriores al sismo. Uno de sus principales componentes es la revisión de las instalaciones educativas para determinar qué zonas presentan daños y bajo qué condiciones pueden volver a utilizarse.

Las 10 cuadrillas de ingenieros estructurales y arquitectos son las encargadas de adelantar estas valoraciones. El propósito es contar con información técnica que permita establecer las condiciones de uso de las sedes y definir las intervenciones que correspondan en cada caso.

La Secretaría señaló que la prioridad es proteger a estudiantes, docentes, directivos, trabajadores administrativos y familias. El proceso también contempla acompañamiento pedagógico y humano para las comunidades educativas durante el retorno.

La respuesta incluye además medidas de apoyo a las familias afectadas. Entre el 11 y el 12 de agosto fueron entregadas 2.700 ayudas alimentarias, una estrategia que, según la Alcaldía, continuará en diferentes instituciones educativas del Distrito.

La Secretaría de Educación también mantiene habilitados canales para recibir reportes relacionados con daños en colegios y viviendas, así como solicitudes de acompañamiento psicológico o ayuda humanitaria. Los reportes pueden realizarse a través de la línea 3147235975 y del correo todossomoseducacion@cali.edu.co.

La secretaria de Educación, Sara Rodas, señaló que la administración continuará tomando decisiones con base en las evaluaciones técnicas y en las condiciones de cada comunidad. El objetivo es avanzar hacia un regreso a los entornos escolares que tenga en cuenta tanto la recuperación de la infraestructura como las necesidades de estudiantes y familias.