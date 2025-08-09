CANAL RCN
Colombia Video

UNGRD: Carlos Carrillo sería llamado a testificar por desaparición de documentos

La Fiscalía abrió investigación tras la pérdida de documentos determinantes en el entramado de corrupción de la UNGRD

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
02:05 p. m.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre la pérdida de documentos cruciales en el expediente del caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD).

Esta decisión se toma tras las revelaciones exclusivas hechas por Noticias RCN sobre los testimonios de Sneyder Augusto Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia.

Carrillo, en la mira por pérdida de documentos clave

Según fuentes cercanas al caso, Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, será llamado a testificar en relación con la desaparición de estos documentos. Sneyder Pinilla, uno de los implicados en el escándalo, solicitó que se investigue esta pérdida, señalando directamente a Carrillo como responsable.

Los documentos extraviados son considerados piezas clave en la investigación. Se trata de órdenes de proveeduría y registros de avance de contratos que, presuntamente, habrían sido otorgados de manera irregular a congresistas con el fin de impulsar las reformas del gobierno actual.

En su declaración ante la Corte, Pinilla afirmó: "Los papeles se le perdieron fue a ese director, al está actual, que es Carlos Carrillo". Además, cuestionó por qué solo se investiga a algunos funcionarios: "¿Por qué solamente nos están revisando a nosotros?”.

Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia por caso UNGRD

La investigación también abarca al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, otro de los beneficiados por el principio de oportunidad.

En su colaboración con la Fiscalía, López mencionó una supuesta solicitud de la senadora del partido Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya, para obtener un contrato de obras en Casanare. "Era para buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Unidad de Gestión del Riesgo", declaró López.

El próximo miércoles se espera un nuevo capítulo en este caso con la primera entrevista de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. La expectativa gira en torno a si continuará revelando información sobre el escándalo y qué nuevos detalles podrían surgir de su testimonio.

La Fiscalía enfrenta ahora el desafío de esclarecer no solo los hechos de corrupción denunciados, sino también las circunstancias que rodearon la desaparición de documentos cruciales para la investigación.

Mientras tanto, la opinión pública y diversos sectores políticos esperan que la justicia actúe con celeridad y rigor para determinar responsabilidades y sancionar a los culpables en este caso de corrupción que sacude a una institución del Estado colombiano.

