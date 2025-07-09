"No importaba que era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato": Sneyder destapa cómo se movían los millonarios negocios en la UNGRD

Las revelaciones en el caso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) suman nuevos capítulos.

En exclusiva, Noticias RCN conoció la declaración completa de Sneyder Pinilla ante la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia.

Pinilla, entregó detalles sobre cómo se ejecutaban contratos multimillonarios bajo presión política, qué congresistas habrían sido beneficiados y cómo incluso desaparecieron expedientes fundamentales de la entidad.

Sneyder Pinilla reveló cómo se movían los millonarios negocios en la UNGRD

Desde el inicio de su declaración, Pinilla no se guardó nada al describir el manejo interno de la UNGRD en tiempos recientes:

Se tenían que dar contratos para que aprobaran las diferentes reformas del gobierno, apoyar a los que estaban en coalición o a los que estaban en oposición, para alivianarlos, para que no molestaran tanto.

Uno de los episodios más graves que mencionó involucra al senador Julio Elías Chagüi, investigado por estos hechos. Según Pinilla, recibió órdenes directas de Olmedo López, entonces director de la entidad, quien le explicó que la instrucción provenía del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El doctor Olmedo me dice que es que el ministro del interior, el doctor Luis Fernando Velasco, lo había mandado reunirse con el senador Julio Elías Chagüi, y que tenían que revisar cuál era el compromiso que se había hecho para yo sacar el contrato.

Ese contrato estaba destinado a mitigar inundaciones en Sahagún, Córdoba, y según Pinilla, su valor se incrementó de 22.000 millones a 28.000 millones de pesos.

La instrucción, aseguró, era clara:

La orden en su momento del doctor Olmedo, cuando me presenta aquí al senador, es que hay que sacar ese contrato de Sahagún porque lo va a manejar el senador.

“No importaba que era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato”: Sneyder Pinilla

En su testimonio, Pinilla admitió que su prioridad no era la legalidad ni la pertinencia de la contratación:

A mí no me importaba, se lo digo, perdóneme, pero no me importaba ni siquiera si eso era una emergencia. (…) Yo lo que necesitaba era sacar el contrato.

Aunque finalmente el negocio no se ejecutó porque estalló el escándalo de corrupción en la entidad, Pinilla relató que su rapidez para organizar estos trámites lo convirtió en un operador clave dentro de la UNGRD:

Tal vez por eso el doctor Olmedo vio que yo tenía esa agilidad desafortunadamente para poder cuadrar ese contrato rápido.

¿Qué tan involucrada estaba la senadora Martha Peralta con lo ocurrido en La Guajira?

Otro episodio que salió a la luz en la declaración tiene como protagonista a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú. Según el expediente, su nombre aparece ligado a un contrato de 2.000 millones de pesos para el alquiler de maquinaria amarilla en proyectos de construcción de jagüeyes en La Guajira.

Aunque Pinilla aclaró que no sabía si la contratación estaba directamente vinculada a ella, reconoció que sí se ejecutó el acuerdo con la empresa señalada:

Yo sí contraté a esa empresa, esa empresa sí contrató las horas máquina.

Sin embargo, aseguró que recibió una orden expresa de Olmedo López:

La orden del doctor Olmedo fue que todas las cosas que hiciéramos en La Guajira le contáramos a la senadora. ¿Por qué? Porque el doctor Olmedo veía, y uno lo ve, que ella es cercana al presidente, y era como una aliada de nosotros allá.

La desaparición de documentos

Finalmente, quizá una de las revelaciones más graves de Pinilla fue la desaparición de información clave para la investigación judicial.

Muchos de los documentos que yo había hecho, todos los desaparecieron, todos, doctora. Muchos de los documentos no los encontramos.

Por ahora, la investigación sigue en curso mientras la justicia intenta recuperar los documentos desaparecidos y esclarecer hasta dónde llegó la red de corrupción en la entidad.