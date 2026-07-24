Ladrón se hacía pasar por domiciliario para robar a sus víctimas con una pistola en Bogotá

La madrugada en el barrio Normandía, en Bogotá, terminó con una persecución policial luego de que una mujer denunciara haber sido víctima de un violento robo cuando llegaba a su vivienda.

Según la información entregada a las autoridades, la ciudadana fue abordada por un hombre que la habría intimidado con un arma de fuego para despojarla de sus pertenencias. El valor de los objetos hurtados fue estimado en cerca de tres millones de pesos.

El presunto delincuente habría utilizado una motocicleta de mensajería para movilizarse, una modalidad que, al parecer, le permitía hacerse pasar por domiciliario mientras se desplazaba por la ciudad.

¿Cómo lograron ubicar al presunto ladrón?

Tras conocer la denuncia y recibir la descripción del responsable y del vehículo en el que se movilizaba, uniformados de la Policía de Bogotá activaron un ‘plan candado’.

Este tipo de operativo consiste en desplegar unidades en diferentes puntos estratégicos para bloquear las posibles rutas de escape y evitar que los sospechosos abandonen rápidamente la zona.

La estrategia permitió localizar una motocicleta de mensajería cuyas características coincidían con las entregadas por la víctima.

Sin embargo, al notar la presencia de los policías, el conductor habría intentado evadir el control y escapar del lugar.

¿Dónde terminó la persecución policial?

La maniobra provocó una persecución por diferentes vías de la localidad de Engativá. Los uniformados siguieron al motociclista hasta la avenida Boyacá, donde finalmente lograron cerrarle el paso.

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El hombre intentó continuar con la fuga, pero fue interceptado y capturado cuando presuntamente trataba de escapar de las autoridades.

Durante el procedimiento, los policías realizaron un registro y encontraron en su poder una pistola con un cartucho, además de los elementos que habrían sido robados minutos antes.

¿Qué recuperaron y qué pasó con las pertenencias de la víctima?

En el operativo fueron recuperados los objetos que le habían sido hurtados a la mujer. Las pertenencias, cuyo valor aproximado era de tres millones de pesos, fueron devueltas a su propietaria.

De esta manera, la rápida reacción de las autoridades permitió no solo detener a uno de los presuntos responsables, sino también recuperar la totalidad de los elementos denunciados como robados.

Además, la motocicleta de mensajería en la que se movilizaba el capturado fue incautada, pues es investigada como el vehículo que habría sido utilizado para facilitar la comisión del delito.