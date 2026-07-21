Vecinos les cerraron la única forma de recibir comida y medicinas a una pareja de viejitos en Bucaramanga

Patricia y Rafael, de 88 y 90 años, viven en un quinto piso de un edificio sin ascensor en Bucaramanga. Con el paso del tiempo, las escaleras dejaron de ser una alternativa viable para ellos debido a sus condiciones de salud y a las dificultades propias de su edad.

Durante años, la pareja encontró una manera de recibir desde el exterior algunos elementos esenciales para su vida diaria. A través de una cubeta y una cuerda, podían recibir sus medicamentos y alimentos sin tener que bajar los cinco pisos por las escaleras.

Sin embargo, esta posibilidad se terminó cuando la asamblea de copropietarios decidió cerrar con candado el acceso a la terraza del edificio.

La medida dejó a los adultos mayores sin la posibilidad de continuar utilizando el mecanismo que les permitía interactuar con el mundo exterior y recibir productos necesarios para su vida cotidiana.

¿Qué hizo la pareja de adultos mayores luego de quedar alejados de todo?

Ante esta situación, Patricia interpuso personalmente una acción de tutela y solicitó la protección de sus derechos a la salud, a la igualdad y a una vida digna durante la vejez.

El caso llegó a la Corte Constitucional, que analizó las condiciones particulares de la pareja y la barrera que enfrentaban para poder acceder a alimentos y medicamentos.

Esto dijo la magistrada ponente, Natalia Ángel:

Ellos viven en un quinto piso en un edificio sin ascensor en Bucaramanga. Con el paso de los años, bajar y subir las escaleras dejó de ser para ellos una opción (…) Como alternativa, por años la pareja a través de una cubeta y una cuerda recibía sus medicamentos y alimentos. Pero un día la asamblea de copropietarios decidió cerrar con candado el acceso a la terraza para que no pudieran utilizar el canasto.

¿Qué decidió la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional amparó los derechos de la pareja y ordenó al conjunto residencial reabrir el espacio que había sido cerrado.

Para el alto tribunal, la situación no podía analizarse únicamente como una decisión interna de una copropiedad.

La magistrada ponente señaló que el caso planteaba una reflexión más amplia sobre la manera en que la sociedad debe garantizar que las personas mayores puedan vivir con autonomía y dignidad.

Y eso nos obliga a preguntarnos si nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras comunidades están preparadas para que las personas mayores puedan vivir con autonomía y dignidad.

La Corte consideró que la vejez con autonomía y dignidad no debe entenderse como un privilegio, sino como una promesa con las personas mayores de hoy y también con quienes llegarán a esa etapa de la vida.

¿Por qué esta decisión va más allá del caso de una pareja?

Para la Corte Constitucional, el caso no se limita a una diferencia entre una pareja de adultos mayores y la administración de un edificio.

La decisión plantea una reflexión sobre la forma en que las comunidades y la sociedad en general deben responder a las necesidades de las personas mayores que enfrentan barreras para desarrollar actividades cotidianas.

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Por esa razón, el tribunal ordenó que el conjunto residencial reabriera el acceso a la terraza, permitiendo que Patricia y Rafael pudieran volver a utilizar el mecanismo que durante años les había permitido recibir sus medicamentos y alimentos.