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Vecinos les cerraron la única forma de recibir comida y medicinas a una pareja de viejitos en Bucaramanga

La pareja vivía en un quinto piso sin ascensor y dependían de una cubeta y una cuerda para recibir alimentos y medicamentos.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
09:31 p. m.
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Patricia y Rafael, de 88 y 90 años, viven en un quinto piso de un edificio sin ascensor en Bucaramanga. Con el paso del tiempo, las escaleras dejaron de ser una alternativa viable para ellos debido a sus condiciones de salud y a las dificultades propias de su edad.

Durante años, la pareja encontró una manera de recibir desde el exterior algunos elementos esenciales para su vida diaria. A través de una cubeta y una cuerda, podían recibir sus medicamentos y alimentos sin tener que bajar los cinco pisos por las escaleras.

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Sin embargo, esta posibilidad se terminó cuando la asamblea de copropietarios decidió cerrar con candado el acceso a la terraza del edificio.

La medida dejó a los adultos mayores sin la posibilidad de continuar utilizando el mecanismo que les permitía interactuar con el mundo exterior y recibir productos necesarios para su vida cotidiana.

¿Qué hizo la pareja de adultos mayores luego de quedar alejados de todo?

Ante esta situación, Patricia interpuso personalmente una acción de tutela y solicitó la protección de sus derechos a la salud, a la igualdad y a una vida digna durante la vejez.

El caso llegó a la Corte Constitucional, que analizó las condiciones particulares de la pareja y la barrera que enfrentaban para poder acceder a alimentos y medicamentos.

Esto dijo la magistrada ponente, Natalia Ángel:

Ellos viven en un quinto piso en un edificio sin ascensor en Bucaramanga. Con el paso de los años, bajar y subir las escaleras dejó de ser para ellos una opción (…) Como alternativa, por años la pareja a través de una cubeta y una cuerda recibía sus medicamentos y alimentos. Pero un día la asamblea de copropietarios decidió cerrar con candado el acceso a la terraza para que no pudieran utilizar el canasto.

¿Qué decidió la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional amparó los derechos de la pareja y ordenó al conjunto residencial reabrir el espacio que había sido cerrado.

Para el alto tribunal, la situación no podía analizarse únicamente como una decisión interna de una copropiedad.

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La magistrada ponente señaló que el caso planteaba una reflexión más amplia sobre la manera en que la sociedad debe garantizar que las personas mayores puedan vivir con autonomía y dignidad.

Y eso nos obliga a preguntarnos si nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras comunidades están preparadas para que las personas mayores puedan vivir con autonomía y dignidad.

La Corte consideró que la vejez con autonomía y dignidad no debe entenderse como un privilegio, sino como una promesa con las personas mayores de hoy y también con quienes llegarán a esa etapa de la vida.

¿Por qué esta decisión va más allá del caso de una pareja?

Para la Corte Constitucional, el caso no se limita a una diferencia entre una pareja de adultos mayores y la administración de un edificio.

La decisión plantea una reflexión sobre la forma en que las comunidades y la sociedad en general deben responder a las necesidades de las personas mayores que enfrentan barreras para desarrollar actividades cotidianas.

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Por esa razón, el tribunal ordenó que el conjunto residencial reabriera el acceso a la terraza, permitiendo que Patricia y Rafael pudieran volver a utilizar el mecanismo que durante años les había permitido recibir sus medicamentos y alimentos.

Para la Corte no es solo una decisión de un conjunto privado, es la manera en la que como sociedad se cuida a los adultos mayores. Por eso ordenó al conjunto reabrir el espacio.

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