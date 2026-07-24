¡Empezó con todo! Jhon Durán brilló y ya anotó su primer gol con Benfica: VIDEO

El Benfica jugó un nuevo amistoso este viernes 24 de julio de 2026 y Jhon Durán tuvo protagonismo.

El delantero colombiano inició como suplente vs. Belenenses de Portugal y disputó sus primeros minutos en el complemento.

En el minuto 54, Jhon Durán, el ariete oriundo de Medellín, anotó el cuarto gol de los dirigidos por Marco Silva.

Además, posteriormente, asistió a Prestianni para que el argentino anotara el 5-1 definitivo.

VIDEO: así fue el primer gol de Jhon Durán con Benfica

Después de cerrar el primer tiempo con ventaja, Benfica continuó atacando a Belenenses y amplió la ventaja.

Los de Lisboa avanzaron en el minuto 54 por la banda izquierda, Olivio lanzó un centro cruzado al área y Jhon Durán llegó en solitario para empujar el balón con su pie izquierdo.

VIDEO: así fue la asistencia de Jhon Durán en la victoria de Benfica vs. Belenenses

Un minuto después de anotar su primer gol con Benfica, Jhon Durán se lanzó nuevamente al ataque y, ante la salida apresurada del arquero de Belenenses, se juntó con Prestianni, que estaba a su izquierda.

Fue así como el futbolista argentino controló, ingresó al área, remató con su pie derecho y gritó el quinto gol de la jornada.

¿Cuándo debuta el Benfica en la Liga de Portugal 2026/2027?

El nuevo equipo de Jhon Durán jugará hasta el 9 de agosto de 2026 por la Primeira Liga.

Su rival será el Académico de Viseu Futebol Clube, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio da Luz.

Después, por la segunda fecha, los benfiquenses se medirán el 16 de agosto vs. Casa Pia, en condición de visitantes.