¿Qué pasó con los hombres que desataron una persecución tras un robo en el norte de Bogotá?

Una persecución policial en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá se desató para dar con el paradero de dos hombres señalados de estar involucrados en un caso de hurto y homicidio agravado.

El procedimiento se originó después de que las autoridades recibieran el reporte sobre una persona herida con arma de fuego en plena vía pública. De inmediato, uniformados desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los posibles responsables y esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la víctima era el conductor de un vehículo que habría sido hurtado minutos antes de la intervención de las autoridades.

Persecución policial provocó el volcamiento de un carro donde iban dos delincuentes

En medio de las labores de búsqueda, los policías ubicaron un automóvil de color gris que presuntamente había sido robado. Durante la persecución, el vehículo terminó volcado, situación que habría provocado que varios de sus ocupantes intentaran escapar del lugar.

Con apoyo de la información suministrada por testigos, los uniformados lograron seguir el rastro de algunos de los hombres que habrían abandonado el automotor para huir a pie.

Finalmente, en el procedimiento fueron detenidos dos jóvenes, de 20 y 18 años, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades.

¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?

Además de las capturas, la Policía reportó la incautación de una pistola, un proveedor y cinco cartuchos.

El material quedó en poder de las autoridades como parte de los elementos recopilados durante el procedimiento y que serán presentados ante la autoridad competente dentro del proceso judicial.

¿Qué pasó con la víctima del ataque?

El conductor del vehículo falleció como consecuencia de las heridas provocadas por el arma de fuego.

Tras la detención, los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los delitos de hurto, homicidio agravado y porte de armas de fuego. Será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad en los hechos.