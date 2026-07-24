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Le dispararon en la pierna al youtuber Diego Andariego durante intento de robo en Bogotá

El hecho se dio cuando sacó a pasear a su perro en la noche del lunes 20 de julio.

Intento de robo contra Diego Andariego.
Intento de robo contra Diego Andariego. Foto: YouTube Diego Andariego | La FM.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 24 de 2026
03:51 p. m.
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El famoso youtuber Diego Andariego dio a conocer que, en medio de un robo, le dispararon en la pierna.

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A través de un video en su canal de YouTube, contó detalles de lo ocurrido. El hecho se presentó sobre las 8:40 p.m. del pasado lunes festivo 20 de julio. Andariego sacó a pasear a su mascota Pestañas como de costumbre en Bogotá.

Intentó romper el celular contra el piso

Mientras el animal hacía sus necesidades, el joven sacó el celular para ver cómo le estaba yendo al video que había publicado recientemente. Se sentó en una banca del parque y ahí se le acercó una persona con un revólver.

“Cuando voy al gimnasio, me había imaginado que, si algún día me llegara a pasar una situación así, rompo el celular contra el piso porque no quiero poner en riesgo archivos, tarjeta y el canal”, sostuvo.

Andariego narró que se levantó y golpeó el celular contra el suelo. En ese momento, el delincuente accionó la pistola y huyó: “No sabía si me había puesto el disparo, pero cuando intenté caminar, la pierna la tenía jodida”.

Los vecinos se acercaron a ayudarlo después de escuchar el disparo. Mientras llegaba la ambulancia, le quitaron el pantalón para hacerle un torniquete en la herida y así impedir que perdiera más sangre.

Video del momento del disparo

Acto seguido, lo llevaron a la sede de la Cruz Roja en la avenida 68. Mientras tanto, el perro quedó al cuidado de su papá. A pesar del golpe, el celular todavía funcionaba, entonces pudo comunicarse con su familia.

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La FM conoció el video con el momento exacto del disparo, el cual se dio en el barrio Nicolás de Federmán en la localidad de Teusaquillo. Por un lado, se evidenció que el ladrón tenía un cómplice, quien también salió corriendo después del disparo. Ambos huyeron en un carro que los estaba esperando a pocas cuadras.

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