Trump amenaza con aranceles contra la Unión Europea tras sanción a Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que impondrá aranceles considerables y abrirá una investigación comercial formal contra la Unión Europea, en respuesta a la multa récord de Bruselas contra Google.

En su plataforma Truth Social, Trump acusó al bloque de “conducta ilegal y muy poco ética” y aseguró que la UE “pagará un precio muy alto”. Además, anunció que iniciará de inmediato una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que permite a Washington responder con medidas punitivas frente a prácticas consideradas discriminatorias.

Contexto de la sanción a Google

La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico estadounidense, en aplicación del Reglamento de Mercados Digitales (DMA). Se trata de la sanción más elevada bajo esta normativa, diseñada para frenar abusos de posición dominante de grandes plataformas digitales.

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La Comisión Europea explicó que las sanciones responden a que Google favoreció sus propios servicios en los resultados de búsqueda y limitó a desarrolladores de Play Store en la posibilidad de dirigir usuarios hacia otros puntos de venta.

Riesgo para las relaciones transatlánticas

Tras el anuncio de Bruselas, el representante de la Casa Blanca para Comercio (USTR), Jamieson Greer, advirtió que la medida supone “un verdadero riesgo para el mantenimiento de la estabilidad comercial transatlántica”.

La amenaza de Trump de imponer aranceles y abrir una investigación bajo la Sección 301 eleva la tensión en un momento en que Washington y Bruselas intentaban consolidar un acuerdo para reducir fricciones comerciales.