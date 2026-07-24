CANAL RCN
Internacional

Trump amenaza con aranceles contra la Unión Europea tras sanción a Google

En su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó al bloque de “conducta ilegal y muy poco ética”.

Trump
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 24 de 2026
01:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que impondrá aranceles considerables y abrirá una investigación comercial formal contra la Unión Europea, en respuesta a la multa récord de Bruselas contra Google.

¿Cómo afectan los nuevos aranceles a las exportaciones colombianas? María Claudia Lacouture explica sus efectos
RELACIONADO

¿Cómo afectan los nuevos aranceles a las exportaciones colombianas? María Claudia Lacouture explica sus efectos

En su plataforma Truth Social, Trump acusó al bloque de “conducta ilegal y muy poco ética” y aseguró que la UE “pagará un precio muy alto”. Además, anunció que iniciará de inmediato una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que permite a Washington responder con medidas punitivas frente a prácticas consideradas discriminatorias.

Contexto de la sanción a Google

La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico estadounidense, en aplicación del Reglamento de Mercados Digitales (DMA). Se trata de la sanción más elevada bajo esta normativa, diseñada para frenar abusos de posición dominante de grandes plataformas digitales.

Ilustrador que dibuja a Maduro contó cómo lo vio tras más de seis meses preso
RELACIONADO

Ilustrador que dibuja a Maduro contó cómo lo vio tras más de seis meses preso

La Comisión Europea explicó que las sanciones responden a que Google favoreció sus propios servicios en los resultados de búsqueda y limitó a desarrolladores de Play Store en la posibilidad de dirigir usuarios hacia otros puntos de venta.

Riesgo para las relaciones transatlánticas

Tras el anuncio de Bruselas, el representante de la Casa Blanca para Comercio (USTR), Jamieson Greer, advirtió que la medida supone “un verdadero riesgo para el mantenimiento de la estabilidad comercial transatlántica”.

Estados Unidos eleva aranceles al 12,5% para algunos productos colombianos: esta es la razón
RELACIONADO

Estados Unidos eleva aranceles al 12,5% para algunos productos colombianos: esta es la razón

La amenaza de Trump de imponer aranceles y abrir una investigación bajo la Sección 301 eleva la tensión en un momento en que Washington y Bruselas intentaban consolidar un acuerdo para reducir fricciones comerciales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

La reconocida actriz venezolana que regresó a su país para buscar vida bajo los escombros

Europa

Incendios en Madrid y Francia obligan a evacuar a miles de personas

Venezuela

La niña Fabiana Blanco reconstruyó la tragedia y su rescate en Venezuela: “Se desplomó en 7 segundos”

Otras Noticias

Guaviare

VIDEO I Danta ingresó al salón de una escuela en Guaviare y la reacción de los niños conmovió las redes

El video ya es viral en redes sociales al exaltarse la reacción de los pequeños estudiantes con el animal.

Tour de Francia

Einer Rubio abandona el Tour de Francia tras sufrir grave accidente en la etapa 19: vea el video y parte médico

El ciclista colombiano, del Movistar Team, sufrió un aparatoso accidente en la etapa 19 del Tour de Francia, sufriendo algunas heridas en el rostro.

Icfes

Estudiantes de Santander podrán presentar el Saber 11 este domingo tras superar inconvenientes

Cesantías

Uso indebido de las cesantías: los casos en que un trabajador puede ser despedido

Invima

Invima prohíbe la venta de dos cosméticos comercializados ilegalmente en redes sociales