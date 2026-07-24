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VIDEO I Danta ingresó al salón de una escuela en Guaviare y la reacción de los niños conmovió las redes

El video ya es viral en redes sociales al exaltarse la reacción de los pequeños estudiantes con el animal.

Foto: Captura de pantalla IG @cr1sth1ancv
Foto: Captura de pantalla IG @cr1sth1ancv

Noticias RCN

julio 24 de 2026
01:19 p. m.
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Un conmovedor video se ha tomado las redes sociales en el país tras la viralización del momento en el que una danta, mamífero terrestre herbívoro de cuerpo robusto, ingresó a un salón de clases de en Puerto Cachicamo, Guaviare.

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Danta ingresó al salón de clases en Guaviare

Los videos, compartidos en la cuenta de Instagram identificado como Cristhian Camilo, dejan ver el instante en el que, al parecer, el maestro captó cuando una danta ingresó por la puerta del salón de clases. Sin embargo, el animal fue llamado por su propio nombre ya que fue identificado como “Memo”.

Lejos de causar miedo o impacto entre los pequeños, todos se interesaron por acercarse al animal para consentirlo, observarlo y llenarlo de caricias. La única norma impuesta por el profesor fue clara ya que el hombre reiteró la importancia de acercarse con lentitud y calma para no asustar al animal y evitar algún accidente.

La aprobación del profesor generó que varios de los pequeños del salón de clase abandonaran sus pupitres para acercarse a “Memo” y protagonizar una conmovedora escena.

Pero esta no sería la primera vez que este animal tiene un encuentro con el presunto maestro de la escuela, pues en otro video, publicado por la misma cuenta, se observa a la que parece ser la misma danta al ingresar a la vivienda del hombre y recibir varias caricias por parte de este.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios exaltaron la reacción de los pequeños, quienes se acercaron con respeto hacia el animal para contemplarlo y acariciarlos.

Así mismo, la labor del educador fue resaltada ya que otros internautas afirmaron que los menores de dicha escuela estarían aprendiendo a convivir y respetar a todas las especies de la naturaleza.

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¿Qué es una danta y qué hace en el ecosistema?

La danta, más conocida como tapir, es un mamífero herbívoro que posee un cuerpo robusto y una característica trompa larga y móvil. Según Parques Nacionales Naturales, esta especie cumple una función trascendental en el ecosistema ya que se encarga de dispersar semillas en bosques y selvas.

En Colombia, esta especie habita en áreas montañosas y boscosas, especialmente en la región andina y otras áreas de gran altitud.

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