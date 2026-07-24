“No doy permiso a ninguna guarnición militar para la posesión”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió al deseo que tiene Abelardo de la Espriella de que la posesión sea en una guarnición militar el próximo 7 de agosto.

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En más de una ocasión, el presidente electo ha manifestado su intención de posesionarse en una guarnición en lugar del Capitolio Nacional.

Senado aprobó proposición, Cámara aún no debate

“Vamos a hacerlo de manera diferente, como nunca se ha hecho: en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados”, afirmó De la Espriella.

Esto puso sobre la mesa el debate acerca de si podía hacerlo. Lo cierto es que la posesión debe ser ante el Congreso en pleno (Senado y Cámara), acorde a lo que dice la Constitución.

También indica en el artículo 140 que ambas cámaras pueden votar para cambiar la sede de la sesión, para que no sea en el Capitolio; sino en otro punto.

El pasado miércoles 22 de julio, el Senado aprobó la proposición con la que se pedía sesionar el 7 de agosto en Cauca. Es decir, sin especificar la guarnición militar, solo la modificación de la ubicación.

Sin embargo, la decisión también debe ser votada en la Cámara, la cual aún no ha sido citada para surtir este debate. La proposición ya fue radicada, por lo que se está a la espera.

¿Qué pasará con la ubicación de la posesión tras el anuncio de Petro?

“Esto se hace como todos los temas en el Congreso: una proposición que sea aprobada en Senado y Cámara, donde se autoriza a las cámaras a sesionar en Congreso pleno para posesionarse”, detalló el secretario general del Senado, Diego González, en diálogo con La FM.

Ahora bien, el día de la posesión, debe haber cuórum; es decir, la mitad más uno de los senadores y representantes.

Este viernes 24 de julio, a dos semanas de la posesión, el presidente Petro se refirió a este asunto durante un evento en el que se trasladó la espada de Simón Bolívar de la Casa de Nariño a la Quinta de Bolívar en Bogotá.

“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo en que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, aseguró.

Consideró que realizar la posesión en Cauca es una afrenta contra la democracia y la república: “Ni el Ejército, ni la Armada, ni la Policía Nacional bajo mis órdenes. Hasta el último segundo que sea presidente y su comandante supremo, no deben alistar ni una sola silla o espacio de instalación militar, es mi orden”.