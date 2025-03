VIDEO | Violento robo en Puente Aranda: ladrones le hurtaron el carro a un hombre y lo dejaron herido

Cámaras de seguridad grabaron al detalle un violento robo de un vehículo en el barrio El Tejar, localidad de Puente Aranda, Bogotá.

El hecho se presentó el pasado 25 de febrero en horas de la noche. La víctima de este hecho estaba parqueando su vehículo de color blanco, cuando fue abordado por tres ladrones que lo amenazaron con armas hasta despojarlo.

Víctima narró lo ocurrido

“Abren la puerta, me jalan y me apuntan con arma de fuego. Me tiran al piso y me pegan con los cachazos del arma”, esto contó el hombre, quien resultó con varias heridas en la cabeza.

El video mostró que los ladrones se llevaron el vehículo, mientras el conductor quedaba tirado en el suelo. Inclusive, le dispararon cuando estaba vulnerable.

La víctima contó que “esta modalidad ha venido en aumento en las localidades de Puente Aranda y Kennedy”.

¿Cuántos vehículos se han robado en 2025?

Con base en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido de 2025 han ocurrido más de 400 robos a vehículos.

Si se compara con febrero de 2024, el balance de robos tuvo una reducción, debido a que para ese momento ya había más de mil casos. Durante este año, los criminales han aprovechado principalmente las noches para delinquir.

Hasta el momento, son tres las principales modalidades: llave maestra, armas de fuego y cortopunzantes.

En materia de localidades, la data apunta que las diez más azotadas son: Kennedy (90), Puente Aranda (60), Engativá (47), Ciudad Bolívar (31), Fontibón (30), Rafael Uribe Uribe (25), Suba (25), Bosa (24), San Cristóbal (19) y Tunjuelito (18).

Durante el año pasado, el balance fue así. En total, se presentaron 5.510 hurtos a automotores, valor que mostró un aumento del 7.4% en contraste con 2023. El mes más complicado fue agosto con 445 hechos.

Todas las localidades tuvieron un incremento, exceptuando Antonio Nariño, Usme, San Cristóbal, Teusaquillo, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Suba y Engativá.